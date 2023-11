Pápai Joci nem szereti felfedni mi zajlik a magánéletében, most mégis kivételt tett és elárulta, hogy majdnem tönkrement a házassága. Az énekes és felesége húsz éve vannak együtt, ezt tette kockára, amikor megcsalta gyerekei anyját.

"Nem mondom, hogy az elmúlt két évtizedben nem harcoltunk meg a házasságunkért a feleségemmel, de ha valami nehézségünk adódott, azon is igyekeztünk együttes erővel túllendülni" - kezdte Pápai Joci, aki már nagyon bánja, amit tett, hiszen majdnem elveszítette feleségét, Anitát és gyerekeit is.

Az egy nagyon kemény időszak volt. Amint tudomására jutott, hogy félreléptem, abban a pillanatban fogta a gyerekeket, és elköltözött otthonról. Nagyjából fél évig nem voltunk együtt, és a legszebb az egészben, hogy ez idő alatt a szüleimnél lakott.

Sosem felejtem el, amikor apa leültetett, majd azt mondta, 'fiam, bárhogyan is döntsetek, Anita mindig is a menyem marad, úgyhogy a gyerekekkel együtt nálunk vannak a legnagyobb biztonságban.' Nem is volt kérdés, hogy vissza akarom szerezni a feleségemet, és mindent meg fogok tenni azért, hogy visszanyerjem a bizalmát. Bár tiszta lappal talán nem tudtuk újrakezdeni a házasságunkat, hisz hatalmas csalódást okoztam neki, de hosszú évek alatt, lépésről lépésre eljutottunk oda, hogy ma már legfeljebb csak nagyon ritkán furakszanak be a magánéletünkbe a régi sérelmek, baklövések"- idézi az Origo a Pápai Joci vallomását a Blikkből.