A Bors fotósai sem bízták a véletlenre, a kecskeméti, illetve fehérvári börtön előtt is várták hajnalban, de mindhiába. Igaz, helyi források szerint nem is abba a büntetés-végrehajtási intézetbe kell bevonulnia, ahonnan szinte minden média fotókat közölt Kecskemétről, hanem a városban lévő másik börtönbe, ahova viszont úgy is be lehet jutni, hogy azt senki észre sem veszi...