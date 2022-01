A zenei programok mellett idén is teret engedtek más művészeti ágaknak is, így például először köszönhették a fedélzeten a Mai Manó Házat, de a CAPA Központ is visszatért egy kiállítással, amihez két program is kapcsolódott Adorjáni Bálint színész és Szőke Barna, a The Qualitons gitárosának prezentálásában. A Margó Irodalmi Fesztivál is különlegességekkel készül(t): Valuska László és Ott Anna a Margó olvasásnépszerűsítő sorozatában a koncertek előtt beszélgetett a Margaret Islanddel, a Carson Comával, 25-én az Esti Kornéllal, 30-án pedig Péterfy Borival zárják a sort. Nemrégiben pedig Simon Márton a Dalok a magasföldszintről című verseskötetéből olvasott fel, miközben Táborszky Bence trombitán kísérte.