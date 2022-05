Hajdú-Bihar megye munkaerőpiaci seregszemléjén a pályát és szakmát választó fiatalok, aktív álláskeresők egy platformon, egy helyen és időben találkozhattak a térség nagy munkaadóival, HR-szolgáltatókkal, valamint az oktatással és képzésekkel foglalkozó intézmények képviselőivel. Szakmai beszélgetésekkel, programokkal színesítettük a kiállítást és juttattuk még több információhoz az érdeklődőket. Pályakezdők és tapasztalattal rendelkező munkavállalók is lecsaphattak a nyitott pozíciókra, melyeket akár a helyszínen is megpályázhattak. A rendezvényen kezdő, illetve már meglévő tapasztalathoz kötött álláslehetőségek is elérhetőek voltak. A kiállítók fiatalokat és szeniorokat egyaránt kerestek, ahogy az állásportálokon meghirdetett pozíciók esetében is.