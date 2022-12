A brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya óvatosan tekint a nyolcaddöntős folytatásra a katari világbajnokságon, miként sérült kulcsjátékosa, Neymar visszatérésére is – írta az m4sport.hu.

A Paris Saint-Germain sztárja még az első csoportmeccsen szenvedett sérülést – a dél-amerikaiak azon 2-0-ra verték meg a szerbeket –, társai már nélküle győzték le Svájcot 1-0-ra, pénteken viszont 1-0-ra kikaptak Kameruntól. A bokasérülést szenvedett Neymar azóta még labdás edzésen sem vehetett részt, így közel sem biztos, hogy hétfőn ott lehet a dél-koreaiak elleni nyolcaddöntőben a pályán. Tite kiemelte: óvatosan tekintenek a folytatásra, de már óvatosak voltak a kameruniak elleni meccs előtt is, amelyen végül még a vereség is csoportelsőséget jelentett számukra. “Kikaptunk Kameruntól, a portugálok Dél-Koreától, a franciák Tunéziától, az argentinok Szaúd-Arábiától. Ezek az eredmények önmagukért beszélnek. Különösen az, hogy ezek nagyon intenzív és kemény meccsek voltak. Nem gondolhatjuk, hogy bármilyen korábbi teljesítményünk megkönnyíti a dolgunkat. Kimondottan óvatosnak kell lennünk, de már azok voltunk a Kamerun elleni meccsen is. Ezt határozottan kijelenthetem” – nyilatkozta.

A vesztes találkozóról kifejtette: azon megvoltak a problémáik, ellenfelüknek pedig az érdemei, amivel aztán esélytelenebbnek vélt csapatként mégis sikerült nyernie, miként korábban Tunéziának és társaiknak – Nem mondhatjuk, hogy könnyebb lenne a mi helyzetünk, és ebből aztán előnyünk származik. Ezt egészen biztosan nem mondhatjuk – mondta.

Tite kényszerű és taktikai okokból pénteken teljesen más kezdőt jelölt, mint a nyitómeccsükön, amelyből csupán ketten maradtak hírmondónak. A szakember szerint a felelősségük és a vereségük is közös – Ki veszített? Mi mindannyian. Ahogy a felkészülésünk és a győzelmeink közösek, úgy a vereségünk is közös vereség. Amit megfelelően át kell érezzünk, mert ez egy világbajnokság, ahol általában nincs második esély. Ezúttal azért nekünk adódott. Huszonnégy óránk van a koncentrációra, ugyanennyi a szenvedésre, majd azt követően megkezdjük a felkészülést a következő feladatunkra – nyilatkozta.

A braziloknak a pénteki vereséggel megszakadt a 2021 nyara óta tartó veretlenségi sorozata, a csapat ebben az időszakban 17 mérkőzésen nem talált legyőzőre, legutóbbi kilenc mérkőzését pedig megnyerte.

Neymar bizonytalan egészségi állapota mellett Alex Sandro még mindig lábadozik, viszont Danilo már társaival edzhet. A dél-amerikai orvosi stáb nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy hétfőn előbbi két futballista is bevethető állapotban lesz. A Kamerun elleni összecsapáson Alex Telles és Gabriel Jesus szenvedett térdsérülést, az ő állapotukról azonban még nem adott tájékoztatást a brazil orvosi stáb.