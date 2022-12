Miután Németország a csoportjában csak harmadik lett, nem jutott be a legjobb 16 közé a katari labdarúgó világbajnokságon. A szégyenteljes szereplésért valakinek felelnie kell – írta az Origo.

A német válogatott csütörtökön hiába győzte le 4-2-re Costa Ricát, miután a spanyolok 2-1-re kikaptak Japántól, az esélyesnek gondolt sztárcsapat csomagolhatott, és pénteken már meg is érkezett Németországba. Ez a szégyen 2018-ig egyszer sem esett meg a németekkel, most azonban az oroszországi torna után másodszor is így jártak. A német szövetség (DFB) a jövő hétre válságértekezletet hívott össze, ahol a Bernd Neuendorf elnök vezette testület meghallgatja Hansi Flick szövetségi kapitány és Oliver Bierhoff menedzser beszámolóját. Az elnök már jelezte, hogy bármennyire is el van most mindenki keseredve, továbbra is bíznak a csapatot Joachim Löwtől 2021. augusztus 1-jén átvevő Flickben, és nem várják, hogy lemondjon.

Másként gondolják azonban ugyanezt a szurkolók. A legnagyobb német sportlap, a Kicker online felületén indított szavazáson szombaton délelőtt a drukkerek 54 százaléka szavazott Flick távozására, és csak 46 százalékuk a maradására. A németek sorozatban a harmadik világversenyen égtek le, hiszen az oroszországi és a katari világbajnokság között a tavaly nyári, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon sem brillíroztak. A csoportjukból épphogy továbbjutottak a magyar válogatott ellen egy 84. percben szerzett góllal, de azt követően rögtön búcsúztak a nyolcaddöntőben, miután simán kikaptak 2-0-ra az angoloktól.





Flicknél rosszabb helyzetben van a szurkolók körében nem túl népszerű Oliver Bierhoff. Az 1996-os Eb-döntőt két góljával eldöntő egykori csatár 2004 óta dolgozik a mindenkori szövetségi kapitány mellett, és már leszögezte, hogy nem áll szándékában lemondani. Pedig sokak szerint pontosan ezt kellene tennie: a Kicker szavazóinak 90 százaléka véli úgy, hogy itt az ideje a távozásának.