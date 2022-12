Műtét vár az Arsenal és a brazil válogatott sjátékosára, Gabriel Jesusra, aki a világbajnokságon sérült meg. Jesus a brazilok számára már tét nélküli, Kamerun elleni csoportmeccsen sérült meg, le is kellett cserélni. A 25 éves csatár számára a világbajnokság befejeződött, és már a klubja is megerősítette, hogy térdműtét vár rá. A brazil támadósorból talán kevésbé fog hiányozni, mint klubcsapatából, ahol már öt gólja és öt gólpassza is van, ráadásul könnyen lehet, hogy akár három hónap is eltelhet, mire újra focizhat.