A kis istálló, amelynek falán egy rágcsáló rajza, valamint vörös festékkel a Go Big or Go Home felirat szerepel, két perc alatt elkelt az aukción. A BBC News beszámolója szerint egy telefonos vásárló vette meg.

A Banksy-alkotást a modellfalu tulajdonosai bocsátották árverésre. Mint mesélték, másolattal helyettesítették az eredetit, mert attól tartottak, hogy ellopják.

A tulajdonosok egyike, Frances Newsome elmondta: a Banksy-alkotás életmentő volt számukra, mert a pandémia miatt nagyon sokszor kellett zárva tartaniuk.

Reméljük, az eladás segíthet a falu jövőjén

– tette hozzá.

A kis istállót a lóval egy látogató vette észre két nappal az után, hogy augusztus elején megjelent a modellfaluban. Az alkotás valódiságát a Banksy-műveket hitelesítő Pest Control igazolta.

Borítókép: Banksy brit graffitiművész újabb alkotása egy piros masnis patkányt ábrázol egy párizsi utcán 2018. június 26-án. Fotó: MTI/EPA/Julien De Rosa