A modernizálás új megoldások és folyamatok bevezetését is magában foglalja, ami leállásokkal is járhat. Ezt azonban nem engedhetik meg maguknak a cégek, hiszen a legtöbb szektorban csak a folyamatos működéssel és rendelkezésre állással biztosíthatják az ügyfelek elégedettségét. Ez az ellentmondás számos szervezetnél okoz nehézséget. A Micro Focus szakemberei szerint a probléma megoldása többrétű, hasznos első lépés azonban, ha kiiktatják azokat a területeket és feladatokat, amelyek „energiavámpír” módjára feleslegesen kötik le az IT-szakembereket.

Kinek az asztala a service desk?

Ahhoz, hogy követni tudják a technológiai és piaci változásokat, a vállalatok az elmúlt évek során számos különféle új informatikai terméket és szolgáltatást kezdtek el igénybe venni több különböző gyártótól és forrásból, amelyekhez eltérő támogatási szolgáltatások járnak. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók is több különböző platformon keresztül tudnak kapcsolatba lépni az IT-val, amikor valamire szükségük van az adott megoldással kapcsolatban.

Lehet, hogy kezdetben még célszerűnek tűnt, hogy több service desk szolgáltatást, felhőszolgáltatást és infrastruktúraelemet vegyenek igénybe, minél több ilyen felület van azonban, annál több a súrlódás a felhasználókkal, és az informatikai osztály is elaprózódik a feladatok között. Ezért sokkal előnyösebb, ha ezeket egyetlen, fejlett ESM megoldásban kezelik. A Micro Focus SMAX pontosan ezt teszi lehetővé, egyetlen portált kínálva a kérések kezeléséhez, legyen szó akár beszerzési igényről, jogosultságok kéréséről, hibabejelentésről vagy éppen szabadságkérelemről.

Sok szolgáltatás, kevés a rálátás

A szolgáltatások számának növekedésével az is együtt jár, hogy körülményes átlátni és külön-külön monitorozni a rendszereket, továbbá a cég alkalmazottai felé is egyre nehezebb fenntartani a pozitív felhasználói élményt. Ennek a káosznak a megszüntetésében is hatékony segítséget nyújthat, ha egy helyen futnak össze az üzemeltetést érintő adatok egy fejlett AIOps rendszerben, amely mesterséges intelligenciát használ a problémák azonosításához, kezeléséhez és megelőzéséhez.

Ilyen például a Micro Focus Operations Bridge, amely automatikusan felderíti és monitorozza a folyamatokat a vállalat teljes informatikai infrastruktúrájában, beleértve a felhőket és a helyszínen futtatott eszközöket is. Szükség esetén képes automatikusan elhárítani az aktuális problémákat, továbbá az illetékes szakemberek felé is jelzi az esetleges hibákat, teljesítménybeli rendellenességeket és szűk keresztmetszeteket, amelyek később fennakadásokat okozhatnak. Így a problémák már azelőtt megelőzhetők, hogy egyáltalán felbukkannának. Az Operations Bridge már szolgáltatásként is igénybe vehető a felhőből, így a szervezetek még egyszerűbben kihasználhatják az előnyeit.



Jó gépességű kollégák bevonása

Az IT-szakemberek rengeteg olyan egyszerű és gyakran ismétlődő feladatot látnak el naponta, amelyek ma már könnyedén és megbízható módon automatizálhatók. A Micro Focus Robotic Process Automation megoldást például egyre több vállalatnál alkalmazzák az informatikai részlegeknél olyan feladatok „robotizálására”, mint például az új felhasználói profilok létrehozása, az erőforrások kiosztása vagy éppen a lejárt tanúsítványok megújítása.

Ezáltal a humán munkaerő felszabadul, és fontosabb, komplexebb dolgokkal foglalkozhat. Miközben a szoftverrobotoknak köszönhetően csökken a hibák lehetősége, hatékonyabbá válnak a folyamatok, valamint az ügyfelek és alkalmazottak elégedettsége is nő.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)