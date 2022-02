Tavaly 401 ezer új optikai elérést építettek, 40 ezer kábeles elérési pontot pedig gigabit-képessé fejlesztettek, így már több mint 3 millió otthon és vállalkozás számára kínál gigabites sebességet a Telekom, vagyis az általa lefedett pontok 69 százaléka már képes az elméleti gigabites sebességre.

Ez az éves fejlesztési volumen a Magyar Telekom számára is rekord, de nemcsak az országban egyedülálló, hanem a Deutsche Telekom Csoporton belül is kiemelkedő teljesítmény. Jelenleg 1150 településen érhető el az optikai hálózat, és egymilliónál is több ügyfél kapcsolódik a Telekom gigabites hálózatához.

A tervek szerint 2022-ben folytatódik a Telekom gigabites hálózatának fejlesztése.

Lubor Zatko, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese a közlemény szerint kiemelte: a világjárvány tavaly is meghatározó volt, de a munkaerőhiány és a szállítási láncok nehézségei ellenére, előrelátó tervezéssel sikerült a fejlesztési terveiket megvalósítani.

A korszerűsítés jegyében 2021-ben 100 településen kapcsolta le a Telekom a régebbi technológiát képviselő rézhálózatát. A rézhálózat kiváltása következtében kevesebb a műszaki hiba lehetősége, illetve a kikapcsolt rezes berendezések révén a kisebb energiafelhasználással zöldebbé vált a működés.