Kiemelte: iskolájuk három tanulója a 8 és 12 év közötti kategóriá­ban versenyzett, így a maguk nyolc, illetve kilenc évével még a saját korcsoportjukban is a legkisebbek közé tartoztak, ennek ellenére a zsűriben voltak olyan szakemberek, akik szerint a csapat munkája az idősebbek között is bőven megállta volna a helyét. – Rengeteg támogatást kaptunk az iskola vezetésétől és a szülőktől, a gyerekek pedig rendkívül kreatívak és szorgalmasak voltak, arról nem beszélve, hogy a nemzetközi zsűri előtt angol nyelven kellett bemutatniuk az alkotásukat, és válaszolniuk is kellett a bírók kérdései­re.