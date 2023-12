Személyre szabott ajánlatok

Az állásértesítő egy személyre szabható funkció, amelynek révén a felhasználók – jellemzően e-mail formájában – értesülhetnek az őket érdeklő álláslehetőségekről. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy feliratkozáskor különböző kritériumokat állíthatnak be, hogy milyen típusú álláshirdetésekről szeretnének értesülni. A funkció egyébként az IT-Nav Hungary Kft. (itnav.hu) által üzemeltetett 200 regionális allas.hu-s portál felületén is elérhető a regisztrált felhasználók számára. A feliratkozáskor beállítható például az álláskeresés helyszíne, amelynek során több megyét és települést is kiválaszthatnak. Ezenkívül a keresett állás kategóriája is megadható. Összesen 26 kategóriából választhatnak a felhasználók, amelyek külön alkategóriákra is le vannak bontva. Ily módon tehát az állásértesítőt nagy részletességgel lehet személyre szabni.

Időmegtakarítás

Az állásértesítőre való feliratkozás segíthet abban, hogy ne kelljen minden álláshirdetést manuálisan böngészni. Ráadásul a funkció révén az elsők között lehet értesülni a beállított kritériumoknak megfelelő állásokról, így a jelentkezés is hamar beküldhető. Ez pedig különösen fontos tényező, hisz a toborzók gyakran beérkezési sorrendben bírálják el a pályázatokat. Érdemes tehát nem vesztegetni az időt egy-egy tetsző munkalehetőség esetén, hanem azonnal pályázni. Ennek kivitelezését jelentősen elősegítheti az állásértesítő.

Átfogó piaci áttekintés

Azon információk, amelyeket az állásértesítő rendszeresen közvetít, megteremtik a lehetőséget a munkaerőpiaci trendek megismerésére egy adott iparágon belül, és adott helyszínhez kötődően. A funkció segítségével ugyanis a felhasználók egy megközelítőleges képet alkothatnak arról, hogy az őket érdeklő munkakörök milyen rendszerességgel jelennek meg a kiválasztott megyékben, településeken. Ezek pedig akkor is hasznos információk, ha egyébként a felhasználó éppen nem keres állást, csupán a kíváncsiság vezérli a lehetőségeit illetően.

További lehetőségek felfedezése

Mindezek mellett az állásértesítő arra is alkalmas lehet, hogy segítse a felhasználókat az érdeklődési körük teljes kiaknázásában. A funkción keresztül ugyanis olyan hirdetésekről is értesülhetnek, amelyek tartalmáról korában nem gondolták volna, hogy egyeznek az elvárásaikkal, és amelyeket akár a megnyitásuk és elolvasásuk nélkül figyelmen kívül hagytak volna. Ez pedig szintén egy jelentős lépés az álláskeresés hatékonyságának maximalizálása felé.