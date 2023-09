Az általános iskolai tanulmányok befejeztével a Debreceni Szakképzési Centrum intézményeiben továbbtanulási lehetőségként a szakképző iskolai oktatás, illetve a technikumi oktatás választhatók. A szakképző iskolában jellemzően három-, míg technikumban ötéves a képzések időtartama. A szakképző iskolában első év végén a tanulók ágazati alapvizsgát tesznek, ez biztosítja az átjárhatóságot ágazaton belül más szakmák vagy akár a technikumi képzés felé is. A technikumban az első két év az ágazati alapoktatás, amelyet szintén alapvizsga zár, ezt követi a hároméves szakirányú oktatás. Az ágazati alapoktatás lehetővé teszi azt, hogy jelentkezéskor elég az ágazatról döntened, és csak később – szakképző iskolai oktatás esetén az első, technikumi oktatás esetén a második év során – kell nyilatkoznod arról, hogy pontosan melyik szakmát is választod. A szakképző iskola képzi a mesterembereket. A gimnázium és a szakmatanulás előnyeit pedig a technikum egyesíti.

Figyelmedbe ajánljuk október 5-én (csütörtökön) 10-18 és 6-án (péntek) 9-17 óra között a Nagyerdei Stadionban megrendezésre kerülő III. Helló szakma! – Út a jövőbe pályaválasztási kiállításunkat. A rendezvényen megismerheted ugyanis többek között a DSZC 11 intézményét és az elérhető képzéseink listáját. Emellett számos középiskola, egyetemi karok és sok-sok vállalat is ízelítőt kínál abból, hogy miért a szakképzésé a jövő. Szimulátorokból, high-tech berendezésekből és 3D nyomtatókból sem lesz hiány. Kipróbálhatod magad a különböző szakmákban, és megnézheted, mit is kell majd valójában csinálnod a nagybetűs életben, sőt a lelkes érdeklődők a standoknál szuper ajándékokat is bezsebelhetnek. Jelen lesznek az intézményeink partnervállalatai is, és megismerheted milyen karrierutakat, életpályamodellt tudnak kínálni számodra. Számos kiállítóval, interaktív programokkal készülünk. Várjuk a szülőket, az általános iskolák vezetőit, osztályfőnökeit és pedagógusait is annak érdekében, hogy ők is naprakész és hiteles információkkal a kezükben segíthessék a pályaválasztás előtt álló diákokat.

Ne maradj le Debrecen legnagyobb pályaválasztási kiállításáról, gyere el, próbáld ki a legújabb, legmodernebb kütyüket, nézz körül, szerezz élményeket, találkozz velünk és partnereinkkel, hogy megkapd a választ a kérdéseidre! Haladjunk együtt a sikerhez vezető úton! Szeretettel várjuk elsősorban a hetedikes, nyolcadikos tanulókat és szüleiket, az általános iskolák vezetőit, osztályfőnökeit, pedagógusait, továbbá a középfokú iskolák diákjait és oktatóit. Korhatár nélkül várjuk azokat is, akik új lehetőségeket keresnek, hiszen mindenkinek van egy szakmánk!

Az eseményen történő részvétel a diákok és a kísérőik számára is díjmentes. Nagyobb csoportok számára ajánlott a regisztráció. A részletes programterv elérhető a DSZC weboldalán, ahol regisztrálni is tudnak az érdeklődők.

Tippek, szempontok a megfelelő döntéshozatalhoz

Amit érdemes lehet átgondolnod a középiskolába történő jelentkezés során, avagy hasznos tippek és szempontok:

- Mit szeretsz, mi az, ami érdekel, milyen hobbid vagy hobbijaid vannak?

Közel állnak hozzád az autók és a gépek, és érdekel az is, ami a váz alatt van? Válaszd autógyártó, alternatív járműhajtási technikus, mechatronikai technikus, elektronikai technikus vagy gépjármű-mechatronikai technikus képzésünket. Ha jó a kézügyességed és nem rettent el a fizikai munka sem, akkor nagyon kapósak most az ács; asztalos; festő, mázoló, tapétázó; kőműves; hegesztő; villanyszerelő; karosszérialakatos; kárpitos és burkoló szakmák. Szeretsz barkácsolni, szerelni? Érdemes ezzel kapcsolatos szakmát választanod, ilyenek például a hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő, központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő, finommechanikai műszerész, faipari technikus szakmák. Ha az online világ érdekel, akkor például jó lehet számodra a szoftverfejlesztő és -tesztelő vagy informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus, ipari informatikai technikus, kereskedő és webáruházi technikus képzésünk. Szeretsz a konyhában ténykedni, sütni-főzni? Jó választás lehet számodra a pék, pék-cukrász, cukrász, szakács vagy cukrász szaktechnikus és szakács szaktechnikus képzéseink. Érdekel az építészet? Jelentkezz magas- vagy mélyépítő technikusnak. Ha a hobbidhoz kapcsolódó szakmát választasz és később a munkád lesz a hobbid, akkor valójában sohasem kell igazán dolgoznod, mert kikapcsolódás lesz számodra a munka.

- Miben vagy jó, mik az erősségeid?

Érdemes megvizsgálnod, akár papírra is vetned, hogy melyek azok a területek, amelyekben jól vagy kiemelkedően teljesítesz. Ha reál beállítottságú vagy, szeretsz számolgatni és jó a logikai készséged, akkor válaszd a pénzügyi-számviteli ügyintéző, logisztikai technikus, kereskedelmi értékesítő vagy a vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzések egyikét. Ha jó a kreativitásod, szárnyal a fantáziád, érdemes olyan területet választanod, ahol lehetőséged van ezt kamatoztatni, mint például a grafikus, dekoratőr, divatszabó, cukrász szakmáink esetében. Ha jó nyelvérzékkel rendelkezel és szeretsz is kommunikálni másokkal, akkor a pincér-vendégtéri szakember, panziós-fogadós, turisztikai technikus képzések jók lehetnek számodra. Szeretsz mozogni, sportolni? Válaszd fitness-wellness instruktor vagy sportedző-sportszervező képzésünket. A kedvenc tantárgyad a kémia? Jelentkezz vegyésztechnikusnak.

- Mire van kereslet, mivel tudsz elhelyezkedni?

Debrecen és agglomerációja folyamatosan fejlődik. Szinte elmondható, hogy hétről hétre újabb és újabb cégek jelennek meg és jelentik be, hogy gyárat építenek. Sok az új, innovatív vállalkozás. A sikeres elhelyezkedést segíti a duális szakmai oktatás, mely lehetővé teszi, hogy már a tanulmányaid alatt megismerd a valós vállalati környezetet. Számos hasznos kapcsolatra tehetsz szert, építheted kapcsolati tőkédet. A duális képzőhellyel kötött szakképzési munkaszerződés alapján a tanulóinkat munkabér illeti meg, így már tanulmányaik során rendszeres jövedelemhez juthatnak. Nem ritka eset az sem, hogy a diákok későbbi munkahelye lesz a korábbi duális képzési partner. A városban fejlett a turizmus, így rengeteg a vendéglátóhely, tanulj akár szakácsnak, cukrásznak, turisztikai technikusnak vagy pincér-vendégtéri szakembernek, jó eséllyel el tudsz majd helyezkedni a szakmádban. A lakosság szép és esztétikus megjelenéséért pedig többek között a fodrászok, kozmetikusok, divatszabók felelnek. Ma már egy jól megválasztott szakma ugyanolyan karrierutat jelenthet számodra, mint akár egy diploma, a jó szakembereket megbecsülik és a társadalomnak nagy szüksége van rájuk. Ha pedig szeretnél egyetemen továbbtanulni, akkor érdemes lehet okleves technikus képzésünk egyikét választanod.

- Megközelíthetőség

Nálunk emiatt sem kell aggódnod, ha nem Debrecenben vagy a környéken élsz és a mindennapos bejárás nem opció számodra, kedvező feltételekkel igényelhetsz kollégiumi elhelyezést.

- Fordított módszer

Ez alatt azt értjük, hogyha például megvan a kiszemelt vállalat vagy cég, ahol szívesen dolgoznál vagy tanulnál, akár duális szakmai oktatásban, akkor érdemes megnézni, hogy ott milyen végzettségű tanulókat keresnek, kiket foglalkoztatnak, és célirányosan ezek közül a képzések közül válogatni.

További lehetőségek a szakképzésben

A pályaválasztás egy komplex döntési folyamat eredménye, kétségkívül fontos és meghatározó kérdés, na de mi van akkor, ha később kiderül, hogy a korábban helyesnek vélt döntés mégsem volt egészen az? Ekkor sem kell elkeseredned, a szakképzésben ugyanis számos lehetőség rejlik, akár felnőttként is.

A tanulni vágyóknak lehetősége van az első két – szakmajegyzékes – szakmájukat és további egy szakképesítést szakképző intézményeinkben ingyenesen megszerezni felső korhatártól függetlenül. Így tehát bármikor a későbbiekben is át- vagy továbbképezheted magadat.

Felnőttek nappali rendszerű szakmai oktatásával várjuk a 25 év alattiakat. Ebben az esetben diákigazolványt igényelhetsz, ösztöndíjat is kaphatsz, minden nap nappali rendszerben tanulhatsz, a szokásos iskolai szünetekkel. A bekapcsolódási feltétel 10. osztály vagy érettségi végzettség. A képzések időtartama általában 1; 1,5 vagy 2 év.

Ha pedig munka, család vagy egyetemi tanulmányok mellett tanulnál, akkor a felnőttek szakmai oktatására már 16 éves kor felett jelentkezhetsz, a bekapcsolódás feltétele 8. osztály vagy érettségi végzettség. Délutáni-esti munkarendben zajlik az oktatás, heti 2-3-4 alkalommal, iskolai szünetek itt is vannak. A képzések időtartama jellemzően 1; 1,5 vagy 2 év. A másik képzési forma a felnőttek szakmai képzése, ezek az úgynevezett tanfolyam jellegű képzések. Itt a képzési idő óraszámban van meghatározva, az oktatások általában heti 1-2, 3 alkalommal hétköznap délutánonként, esetenként szombat délelőttönként vannak tartva. 120 órától egészen 800 óráig terjednek az óraszámok a képzés jellegétől függően. A bekapcsolódási feltétel is vegyes, van ahová elég a 8. általános iskolai végzettség, van ahová érettségi és szakmai előképzettség is szükséges.

Ha még maradt megválaszolatlan kérdésed, keresd ügyfélszolgálati irodánkat, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésedre, vagy látogass el weboldalunkra és tájékozódj lehetőségeidről! Ne feledd, a szakképzésé a jövő!

