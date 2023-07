Hirdetés 54 perce

Az elektromos rollerek intelligensebbek, mint gondolná! Hogyan vezérelheti őket az alkalmazással?

Az elektromos rollerek szinte az egész világon népszerű közlekedési eszközzé váltak. Népszerűségük hazánkban is növekszik, amit a növekvő kereslet is alátámaszt. Így látja ezt az Aerium.hu webáruház is, amely ezen eszközök értékesítésére szakosodott. A webáruházzal együttműködve úgy döntöttünk, hogy közelebbről is megvizsgáljuk az elektromos rollerek intelligens tulajdonságait, amelyek egyre nagyobb figyelmet kapnak a gyártók részéről.

Forrás: Aerium.hu

Az alkalmazással az e-rollere biztonságban lesz A modern technológiával ma már az élet szinte minden területén találkozunk. Egy alkalmazással gyakorlatilag bármit vezérelhetünk az otthonunkban a hűtőszekrénytől kezdve a világításig. Nem csoda hát, hogy az alkalmazások az elektromos robogókban is elterjedtek - amelyek a felszereltségükben általában számos intelligens funkcióval rendelkeznek. A gyártók természetesen igyekeznek túlszárnyalni egymást a fejlesztésekben, ezért a piacon számos fejlett modellel találkozhatunk. A legjobb elektromos rollerek számos lehetőséget és beállítást tesznek lehetővé, néhány kattintással. Forrás: Aerium.hu Az Aerium.hu webáruház kínálatában számos intelligens modell található, az egyik legfejlettebb az összecsukható AERIUM AOVO PRO elektromos roller. Ez a gazdag felszereltség mellett az Aovo Pro mobilalkalmazást is nyújtja a felhasználóknak, amellyel bluetooth segítségével egyszerűen lezárhatja a rollert. Ilyen állapotban lehetetlen elhajtani a rollerrel, ami többszörösére növeli a biztonságot. Ha azonban valaki mégis megpróbálja elmozdítani, a roller hangjelzést ad, és a zár az első kerék blokkolásával megakadályozza a mozgást. Egyes modellek lehetőséget kínálnak az elektromos robogó GPS-en keresztüli helymeghatározására is. Tartsa mindig ellenőrzés alatt az elektromos rollert Az alkalmazás áttekintést ad az összes fontos paraméterről. Így könnyen ellenőrizhet mindent, amit az LCD-kijelzőn lát normál működés közben. Az alkalmazás néhány kattintással történő megnyitásával megtudhatja, hogy az AERIUM AOVO PRO elektromos roller megfelelően fel van-e töltve, vagy hogy milyen üzemmódot használ menet közben. A legtöbb alkalmazás bluetooth-on keresztül csatlakozik a rollerekhez, amelyet a beállítás során mindig be kell kapcsolni. A párosítás nagyon gyors, és nem különbözik a vezeték nélküli fejhallgatók mobiltelefonnal való párosításától. Így még a kevésbé tapasztalt felhasználók is mindent könnyedén kezelhetnek. Forrás: Aerium.hu Az elektromos roller beállítása rendkívül egyszerű A gép beállítása nagyon egyszerű, szemben néhány más modellel, ahol ez vagy túl sok időt vesz igénybe, vagy el kell vinnie egy professzionális szervizbe. Az alkalmazásba bejelentkezve könnyedén beállíthatja a vezetési módot, engedélyezheti a sebességtartó automatika funkciót vagy beállíthatja a fék és a gázpedál érzékenységét. Az elektromos rolleren található lámpákat is itt vezérelheti. Az AERIUM AOVO PRO elektromos roller a sebességkorlátozó feloldására is lehetőséget biztosít. Ezáltal egyetlen kattintással növelheti az elektromos rollerje teljesítményét anélkül, hogy arra kényszerülne, hogy feleslegesen bajlódjon a roller elektronikájával, vagy hogy költséges tuningba fektessen. Ezt a funkciót különösen azok a felhasználók fogják szeretni, akik időről időre igényesebb útvonalakat tesznek meg a rollerükkel, de nem akarják elveszíteni a közutakon való használat beállítását sem. A gyakorlatban az AERIUM AOVO PRO elektromos roller az egyike azon univerzális modelleknek, amely a mindennapi életben és a vidéki kirándulások során is használható. Forrás: Aerium.hu Ha nem tudja, hogyan válasszon vagy kezeljen elektromos rollert, akkor forduljon közvetlenül az Aerium.hu webáruházhoz. A webáruházban szakértői tanácsokkal látják el Önt, emellett pedig garanciális és garanciát követő szervizzel is szolgálnak az elektromos rollerekhez. Az Aerium.hu oldalon található elektromos rollerek szinte mindegyike az AERIUM márkától származik. A márka hivatalos és vezető kereskedőjeként a webáruház eredeti pótalkatrészeket és minden olyan tartozékot kínál szállításra, amelyet más webáruházakban nem talál.

