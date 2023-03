Az átalakítási munkálatok végeztével a „Jövő Élménye” koncepció alapján újult meg és nyitott újra a Füredi úton található debreceni étterem. Az átalakítás annak a 2017-ben indult nagyszabású fejlesztéssorozatnak a része, melynek célja, hogy az étteremlánc innovatív konyha- és kiszolgálási folyamatokkal, valamint interaktív digitális technológiával támogatott szolgáltatásokkal modernizálja a Mekizés élményét. Az akadálymentesített vendégtérben 76, míg a teraszon további 66 ülőhely várja a vendégeket.

Az új „Jövő Élménye” koncepció alapján átalakított egységgel együtt már három debreceni McDonald’s étteremben találkozhatnak a vendégek a digitalizált Meki élménnyel. A városban hamarosan egy ötödik étterem is épül.

A Füredi úti étteremben is megjelentek az érintőképernyős rendelésfelvevő kioszkok, az asztalhoz kérhető rendelés, és érkezéskor már Vendégélmény Menedzserek fogadják a betérőket. Emellett a vendégek az igényüknek és elképzelésüknek leginkább megfelelő módon rendelhetik meg, fizethetik ki, kaphatják meg és fogyaszthatják el a termékeket.

Forrás: Progress Étteremhálózat

A felújított egységben a „Geometry” design-t valósította meg a vállalat a helyi franchise üzemeltetővel közösen. A belsőépítészeti kialakításban a fa és a bőr elemek kombinációja dominál, hívogató, mégis letisztult környezetet biztosítva a vendégeknek. A felújítás során teljesen megújult a konyha, a vendégtér és a mosdó is. Az étteremhez hat érintőképernyős rendelésfelvevőt telepítettek, így nemcsak a kasszánál, de a kioszkokon is lehetősége van a vendégeknek rendelni és fizetni egyaránt. A kioszkokon leadott rendelések azonnal megjelennek a konyhai monitorokon, ahol az éttermi kollégák már készítik is frissen, rendelésre a termékeket. Emellett, a külön kialakított delivery folyosó gördülékenyebbé teszi a házhozszállítást a futárok számára.

Az éttermen belül McCafé pult is helyet kapott. Az új konyhatechnológiának köszönhetően minden termék rendelésre készül, a speciális étkezési igényekkel érkező vendégek pedig már a teljes gluténmentes termékkínálatból választhatnak. A kávékülönlegességeket – amelyek az egyik leghíresebb barista La Cimbali kávégéppel készülnek – a vendégek laktózmentes tejjel, mandulaitallal vagy koffeinmentes változatban is kérhetik a McCafé pultnál, a kioszkokon, a kasszánál és a Drive ablaknál egyaránt.

„Ez volt a második étterem, amelyet a városban nyitottunk és amelynek az üzemeltetését még 1996-ban kezdhettem meg. Így igazán nagy öröm számomra, hogy a felújítás sikeres befejeztével most újra nyithattuk. A felújítás során kiemelt szerepet kapott a digitális fejlesztés, de törekedtünk a személyesség megtartására. Kollégáimmal együtt bízunk abban, hogy a jövőben is sikerül majd a debreceni közönség számára egyedi vendégélményt biztosítanunk, és így továbbra is megtisztelnek bennünket bizalmukkal” – mondta el Cserháti Gabriella, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. Franchise Partnere.