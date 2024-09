A területi képviselők feladatköre

A területi képviselők feladatköre meglehetősen összetett, középpontjában ugyanakkor valamennyi esetben a kapcsolattartás és az értékesítés áll. A kapcsolattartói teendőik alatt az ügyfelekkel és a potenciális ügyfelekkel való kommunikációt értjük. Ennek értelmében rendszeresen látogatják a cég már meglévő partnereit, ily módon biztosítva a jó kapcsolatok fenntartását, az ügyféligények megértését.

Ezenfelül pedig új együttműködések kialakítására is törekednek, azaz felkutatják és tárgyalnak azokkal a piaci szereplőkkel, akik potenciális üzletfelei lehetnek az általuk képviselt cégnek. Ezt gyakran piackutatás, versenytársfigyelés és különböző piaci információk gyűjtése előzi meg, aminek révén a területi képviselők képesek az adott ügyfélre szabott ajánlatokat kidolgozni.

Ez ugyanis szintén egy fontos feladatuk, ahogy az általuk képviselt termék és/vagy szolgáltatás bemutatása, a tárgyalások lebonyolítása, valamint a már említett ajánlattétel is. Mindemellett pedig gyakran tevékeny szerepet kell vállalniuk marketinges (pl. promóciók szervezése) és ügyfélszolgálatos (pl. reklamációkezelés) feladatokban, valamint adminisztrációs felelősségeik is akadnak bőséggel.

Elhelyezkedési opciók Dunakeszin és környékén

A területi képviselői, regionális képviselői, esetleg üzletkötői megnevezéssel illetett pozíciók országszerte meglehetősen gyakoriak az álláskínálatban. Nem jelent kivételt ez alól Dunakeszi és környéke sem, ahol a főváros közelségéből adódóan időről időre elérhetőek üzletkötői pozícióra vonatkozó hirdetések: https://dunakesziallas.hu/allasok/kereskedelem-ertekesites.

Ezt megerősíti egyébként a régió álláspiacára specializálódott Dunakesziallas.hu weboldala is, ahol egyebek mellett élelmiszeripari céghez és különböző gyártó vállalatokhoz is toboroztak már területi képviselőket. Ezenkívül a portálon az egyszerűbb értékesítői munkakörök is gyakoriak, amelyek a pályakezdő álláskeresők számára jelenthetnek ideális választást.

Kik pályázhatnak eséllyel a területi képviselői állásokra?

A területi képviselői pozíciók kapcsán általában több elvárást is meghatároznak a munkáltatók. Jellemzően olyan szakembereket keresnek, akik legalább középfokú végzettséggel, valamint az értékesítés és a kereskedelem területén szerzett tapasztalatokkal is rendelkeznek. Ezenkívül az adott területhez kapcsolódó piaci ismeretek külön előnyt jelenthetnek a kiválasztás során.