Független szakmai zsűri bírálja el a pályázatokat

A díj megalapításakor fontos cél volt az is, hogy annak elbírálásában az egészségügyből érkező szereplők mellett egészségügyi médiumok szakértői is részt vegyenek. Így helyet foglal a zsűriben Dr. Velkey György János, a Díj szakmai partnerének, a Magyar Kórházszövetségnek elnöke, Pácsonyi Daniella, a Díj médiapartneri szerepét betöltő Central Médiacsoport kreatív és kommunikációs igazgatója, valamint Kempf Zita, a Central Médiacsoport két egészségfókuszú portálja, a Házipatika.com és a Gyerekszoba.hu főszerkesztője is. Az alapító részéről Lévai Bálint, a BioTechUSA-cégcsoport vezérigazgatója és társtulajdonosa, valamint Lékai-Kiss Ramóna, a BioTechUSA az Egészségért Díj arca, a BioTechUSA márkanagykövete értékeli majd a beérkező pályázatokat.