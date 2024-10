A nagytemplomi adventi koncertek sorában több kuriózumot is említett. Egyik a jövőre 80 éves Soltész Rezső fellépése, aki szimfonikus zenekari háttérrel készült karácsonyi lemezét itt mutatja majd be december 2-án. Szekeres Tamás, aki az elmúlt 25 évben az Omegával háttérembereként dolgozott, akusztikus gitárkoncertet ad, megszólaltatva a legendás együttes legnagyobb slágereinek feldolgozását. Szintén különleges az Amici (Barátok) formáció: négy operaénekes (Dolhai Attila, Klein Otokár, Molnár Levente és Vadász Dániel) összeállt egy produkcióra, hogy igazi zenei csemegét szolgáltasson a közönségnek, az operaslágerek mellett kitekintéssel a könnyebb műfajokra is.

Ez az első fellépésük, tehát Debrecenben világpremier lesz. Lázasan készülnek, nagyon lelkesek, a hírük pedig megelőzte őket, már formálódik egy tavaszi, kanadai turné is

– árulta el Szabó Béla.

Szabó Béla, a GAG produkciós iroda ügyvezetője

Forrás: Czinege Melinda

Egy teljesen új koncertsorozat keletkezésébe is beavatott.

A naptárt nézegetve láttam, hogy a munkanapok áthelyezésével 2024 végén 6 munkaszüneti nap követi egymást. Ezekre kínálunk négy napon át négy különböző műfajban, de minden korosztálynak elfoglaltságot; a koncertjegyet akár a karácsonyfa alá is odatehetjük. A legkülönösebb program közülük a TV2-vel történt megállapodásunknak köszönhetően a most futó Megasztár döntőseinek, zsűritagjainak koncertje. A karácsonyi gálaturnéjuk első állomása Debrecenben lesz

– hangsúlyozta Szabó Béla.

A Csík zenekar, Presser Gábor és Karácsony János közös produkciója három éve már volt Debrecenben, olyan nagy sikerrel és elvárásokkal, hogy azóta készültek új dalok, így a december 28-ai koncertjük egy 2.0-ás, »újratöltve« előadás lesz

– tudatta a szervező.

(Az említetteken túl december 23-án a Cotton Club Singers az ABBA Jazz lemezzel lép fel, december 26-án az Alma együttes gyerekműsorát, december 27-én Charlie-t, aznap még a 100 Folk Celsiust láthatja a közönség, és december 29-én musical és operett csillagok énekelnek Debrecenben.)