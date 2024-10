A Hello Szakma! – Út a jövőbe pályaválasztási kiállítást már negyedik alkalommal rendezi meg a Debreceni Szakképzési Centrum. A rendezvény fontos kulcsszava az interaktivitás. Itt nem érvényes a mindent a szemnek, semmit a kéznek mondás, a kiállítók ugyanis azzal a célkitűzéssel érkeznek, hogy a látogatók bevonódjanak a folyamatokba, ezzel és eközben megismerve az oktatási intézmények, valamint a régió vállalatainak képzési és karrierlehetőségeit. Debrecen a lehetőségek városa, a rendezvény is erről ad tanúbizonyságot: bemutatkoznak termelővállalatok és a szolgáltató szektor is, egymás mellett, egy helyen.

Hegesztőszimulátor, pneumatikai műszerek, kémiai kísérlek – csak néhány abból a számos szakmanépszerűsítési látnivalóból, amit a centrum kínál majd a rendezvényen. A Debreceni Szakképzési Centrum intézményeiben, 19 ágazatban, 68 szakma oktatásával indult el a tanév. Mindegyikről tájékozódhatnak a stadionba látogatók a Hello Szakmán. A centrum részeként működő 11 iskola standjainál oktatókkal és tanulókkal egyaránt találkozhatnak majd az odalátogatók.

A program kiváló lehetőséget biztosít a Debrecen városában működő vállalatoknak arra, hogy egy platformon találkozzanak oktatókkal, diákokkal és szülőkkel, népszerűsítve ezzel duális vagy gyakornoki programjaikat, toborozzanak vagy bemutassák az általuk kínált életpályamodelleket. Ezeket mind megismerhetik a látogatók. A vállalati partnereken és intézményeken túl, minden évben a rendvédelmi szervek is képviseltetik magukat a kiállításon. Valamint a Debreceni Szakképzési Centrum szakképző intézményei mellett Debrecen és a régió egyéb iskolái, valamint a Debreceni Egyetem több kara is képviselteti magát. A rendezvény fontos vezérgondolata, hogy mindannyian együtt dolgozunk a következő nemzedék, ezzel együtt pedig Debrecen városának fejlődése érdekében.

A Debreceni Szakképzési Centrum rendezvénye kiradírozhatatlan a debreceni naptárakból, fontos, széles körben elismertté vált programsorozattá nőtte ki magát az évek során, mára már a régió legnagyobbjának tekinthető. A Hello Szakma! – Út a jövőbe pályaválasztási kiállítás megnyitóján és szakmai konferenciáin rendszerint részt vesznek a fenntartók képviselői, valamint Debrecen város vezetésének elismerő támogatását is élvezi a rendezvény. Az elmúlt évben a megnyitón elhangzott: „a szakképzés a jövőre készíti fel a fiatalokat”. Mások mellett, e lehetőségek megismerésében is nyújt segítséget a Hello Szakma. A Debreceni Szakképzési Centrum és partnerei várják mindazokat, akik még bizonytalanok, de azokat is, akik már biztosak magukban, a hetedikes, nyolcadikos diákokat és a szakmát tanulni vágyó felnőtteket is. A Debreceni Szakképzési Centrum mindenkinek kínál lehetőséget.