Van, aki örömmel fogadta, hogy többet lehet együtt a család, és a rokonlátogatásokat követően is marad bőven idő a felhőtlen közös élmények megélésére, és van, ahol a szülők számára komoly logisztikai feladatot jelentett a gyerekek lefoglalása ebben az extra egy hétben.

Ami biztos, hogy a sulikezdés mindenki számára kicsit olyan, mintha a nyári szünet után lennénk. A kicsik elszoktak a korán keléstől, a napi rutintól, a házi feladatoktól, és nem biztos, hogy elsőre kitörő lelkesedéssel fogadják a visszatérés lehetőségét. Próbáljátok ki az alábbi trükköket, hogy a lehető legjobban induljon újra az iskolai év!

A karácsonyi kihágások után térjetek vissza az egészséges étrendhez!

Teljesen természetes, hogy az ünnepek alatt nem a dietetikai szempontok állnak a család fókuszában. Ahogy mi is megengedőbbek vagyunk magunkkal, a kicsik pocakjában is több édesség tűnik el a kelleténél, sőt, még az is előfordulhat, hogy vacsora is után lekerül egy-két szaloncukor a fáról.

A cukorban (és általában a nehéz főfogásokban) gazdag napok után azonban itt az ideje, hogy visszakerüljenek a tányérunkra a szezonális zöldségek, teljes kiőrlésű gabonák, halak, fehér húsok vagy a fehérjében gazdag növényi táplálékok.

Ha bizonytalanok vagyunk a helyes egyensúly megtartásában, lessünk el hasznos tippeket az Okostányértól, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének táplálkozási ajánlójától!

Forrás: tadam.hu

Könnyítsétek meg az első heteket étel-házhozszállítás segítségével!

Amikor hirtelen minden újra felgyorsul és a napi feladataink közé visszacsempészi magát a gyerekek iskolába vitele és hazahozatala, illetve az órák utáni tanulás vagy akár a különböző különórák, a házimunkával érthető módon kevesebbet szeretnénk bíbelődni. A terheink csökkentésére tökéletes megoldás lehet az ételszállítás, hiszen manapság már nem csak a házikoszt lehet tápláló és egészséges!

Az étel-házhozszállítás racionális áron elérhető szolgáltatás, és természetesen vacsorára is elfogyaszthatjuk a választott fogásokat. Így garantáltan több időnk marad a családra vagy saját magunkra! Az ebédkiszállítás Budapest mellett minden nagyobb településen igénybe vehető!

Suliidő után legyetek sokat a szabadban!

Ha a szünetben is igyekeztetek minél több időt a friss levegőn és mozgással tölteni, nem lesz olyan nehéz dolgotok a kivitelezéssel. Csak egy kis tervezést kíván, hogy akár a suliból hazafelé menet sétáljunk egy nagyot (ha tehetjük, a hazafelé úton autó helyett válasszuk a tömegközlekezlekedést, szálljunk le 2-3 megállóval a cél előtt), és álljunk meg a kedvenc játszóterünknél. Már fél óra is sokat segít az egész nap a padban görnyedő gyerkőcök elfáradt agysejtjeinek.

Extra lecke helyett inkább a fejlesztő játékok kerüljenek elő!

Előfordulhat, hogy úgy érezzük, a kiesett idő miatt a gyerekek sokat felejtettek a tananyagból, és a kötelező házi feladatokon túl is további gyakorlásra van szükségük.

Bár jót akarunk csemeténknek, de higgyük el, hogy a hosszú, iskolában töltött nap után már nem szükséges további feladatokkal bombázni őket. Gondoljunk csak bele, számukra ez ugyanolyan, mint amikor nekünk kell a munkaidőnk lejárta után túlórázni.

Ehelyett inkább olyan fejlesztő játékokat ajánljunk nekik, amiken keresztül kikapcsolódhatnak és szórakozhatnak, miközben észrevétlenül fejleszthetjük a készségeiket is. Erre a célra tökéletesen megfelelnek például az építőjátékok, kirakók, mesekönyvek, különböző tudományos játékok, családi társasok.