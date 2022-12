A téglavágó gépek előnyei

Egy térkövet vagy téglát természetesen kalapáccsal is el lehet törni. Ezzel azonban több probléma is akad. Az első gond az, hogy nagyon nehéz precízen a megfelelő méretű darabot letörni, emiatt sokszor több egész téglát is el kell törnünk, mire sikerrel járunk. Így pedig nemcsak a drága alapanyag megy kárba, de sokat el is lehet szöszölni vele. A másik probléma a biztonság kérdése: ha egy súlyos kalapáccsal sújtunk le a kőre, könnyen szilánkok repkedhetnek mindenfelé. A sima és vizes téglavágó gépeket pontosan ezen problémák elkerülésére találták ki. Segítségükkel gyorsan, pontosan és biztonságosan lehet különféle kemény anyagokat (térkövet, betondarabokat, téglát vagy cserepet) vágni. A gépeket többféle tárcsával fel lehet szerelni, így többféle anyag vágásában is ideális szolgálatot tehetnek nekünk.

Milyen téglavágót válassz?

A téglavágó gépek árammal működnek. Vannak kisebb teljesítményű, egy fázisról működő masinák, illetve nagyobb teljesítményű, három fázisú (ipari áramot használó) téglavágók is. Ha mindennapos, de legalábbis gyakori használatra, építkezésekre szeretnél téglavágót venni, akkor egy nagy teljesítményű, ipari árammal működő gépet ajánlunk. A nagy teljesítmény mellett továbbá előnyös egy vízzel hűtött gépet venni.

A vizes téglavágók előnye ugyanis, hogy nagyon hatékonyan hűtik a kemény anyagok vágásától felforrósodott vágótárcsákat, növelve azok élettartamát, és megóvva a vágott anyagot. A technológia másik óriási előnye, hogy a víz a por elvezetéséről is gondoskodik, tehát nem kell félnünk, hogy a munkaterület csupa por lesz, vagy belemegy a szemünkbe.

A kisebb teljesítményű, egyfázisú gépeket otthoni használatra ajánljuk. Ha csak arra van szükséged, hogy időnként elvágj egy-egy térkövet vagy cserepet, bőven elég egy kisebb masina.

Nem mindegy, milyen gyártótól vásárolsz

A piacon sok olcsóbb, ismeretlen márkanévvel jelzett téglavágó is kapható. Bár az embert csábíthatják a tagadhatatlanul vonzó árak, könnyen pórul járhatunk, mert nemcsak hamarabb elromolhat egy csábítóan olcsó téglavágó, jó eséllyel a szervizelés sem lesz megoldott. Ha nem akarunk nagyon mélyen a zsebünkbe nyúlni, hosszú távon még mindig sokkal jobban járunk egy megbízható gyártó középkategóriás modelljével.

További kérdéseid vannak? Segítünk!

A Zákány Szerszámház több, mint 30 éve szolgálja ki ügyfeleit szerszámokkal és szerszámgépekkel. Ha kérdésed van, bátran keresd fel a szerszám áruház csapatát, és segítenek majd kiválasztani az igényeidnek leginkább megfelelő téglavágót!