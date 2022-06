Ebben a cikkünkben segítünk neked, hogy mi alapján, hogyan válassz adótanácsadót. Ha bármikor is szakértői segítséget szeretnél a témában, akkor szükséged lesz egy ilyen szakember tanácsaira. De mit is csinálnak ők igazából? Hogyan tudsz számodra megfelelő szakembert választani? Ezeket a kérdéseket fogjuk most körüljárni.

Mit csinál egy adótanácsadó?

Magyarországon csak nehezen választják el egymástól a könyvelői és az adótanácsadói szakmát. Ehhez persze hozzájárulhat az is, hogy sok esetben egy irodában mindkét terület szakértői megtalálhatóak.

Azt viszont tudnod kell, hogy az adótanácsadás nem feladata egy könyvelőnek, főleg, hogy általában nem rendelkezik a megfelelő tudással. Az adójogi képesítés nem elvárás nála, míg egy adótanácsadó esetén az. Nézzük is, hogy mit kezd ezzel a tudással.

A törvényes kereteken belül a lehető legoptimálisabb adózási megoldásokat keresi meg számodra. Így csak annyit kell befizetned a közösbe, amennyit mindenképp muszáj.

A vállalkozások alakulása, átalakulása és megszűnése esetén is tud szaktanácsadást nyújtani.

Elkészíti és ellenőrzi az adóbevallásaidat.

Feltételes adómegállapítási kérelmeket és adózási véleményeket is készít.

Az adókockázatokat felismerve tanácsot ad ennek csökkentésére.

Képvisel téged az adóhatóság előtt.

Folyamatosan követi a jogszabályi változásokat, hogy neked ne kelljen.

Elég szerteágazó feladatokat lát el egy adótanácsadó, de még ő sem csinálhat meg mindent. Ahhoz például külön szakképesítés kell, hogy nyugdíj- vagy a TB-ügyintézést végezhessen.

Honnan ismerheted fel a jó adótanácsadót?

A jó szakember védjegyeit nézzük most át. Ezek mellett azonban fontos leszögezni, hogy a saját igényeid, preferenciáid is döntőek lesznek a választásban.

Rendelkezzen a megfelelő képesítéssel. Ez az 5534401-es számú OKJ-képesítést jelenti. Ha ez megvan, az azt is jelenti, hogy legalább 1 éves tapasztalata van valamilyen könyveléssel kapcsolatos feladatkörben. Ez ugyanis előfeltétel. A Pénzügyminisztérium névjegyzékéből egyébként ellenőrizhető, hogy a kiszemelt szakember rendelkezik-e a megfelelő képesítéssel.

Legyenek referenciái. Nem árt, ha olyan céggel dolgozik együtt már most is, ami hasonló, mint a miénk. Ha lehet, méretben és iparágban is. Ezzel biztosak lehetünk abban, hogy könnyebben fog tudni támogatni minket, mert már számos esettel találkozhatott élesben is.

Legyen naprakész! Ez nagyon fontos, mert ha egy adótanácsadó nincs tisztában a legfrissebb változásokkal, akkor nem is tud jó tanácsokat adni.

A bizalom elengedhetetlen!

Az adótanácsadó választása egy bizalmi kérdés. És itt most nem csak arra gondolunk, hogy bizalmas adatok kerülhetnek át a kiválasztott szakemberhez.

Végigmehetsz a fentieken, de ha nem tudsz megbízni a kiszemeltben, akkor nem fogsz vele szerződni. Legyen független, segítőkész, és bízz meg benne. Ez mind nagyon fontos!

Mint láthatod, emberi tulajdonságok és szakmai szempontok is befolyásolhatják a döntésed. Bárkit is válassz, a lényeg, hogy a te érdekeidet szolgálja.