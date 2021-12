Szépen halad a Csokonai Színház épületének felújítása, és ahogy Gemza Péter, a teátrum igazgatója elmondta: 2022-ben megnyílik a Csokonai Fórum is, ahol egy új − minden nézői igényt kielégítő −, kortárs környezetben tapsolhatunk majd a debreceni produkcióknak és a vendégelőadásoknak. Ám addig sem kell lemondanunk a színházi élményekről! A Csokonai Színház társulata idén több helyszínt avatott ideiglenes játszóhellyé, ahol a debreceni művészek saját előadásaik mellett budapesti produkciókat is vendégül látnak. Vegyük sorra, hogy hol és mit láthatnak a debreceni színházrajongók!

Csokonai Irodalmi Labor (CSIL)



A debreceni belváros legújabb játszóhelye a Kossuth utca 1. szám alatt található. A Csokonai Irodalmi Labor pódiumterme idén ősszel vette fel Szabó Magda nevét. A Csokonai társulata két saját produkciót játszik ezen a helyszínen: a Balfácánt vacsorára és az Őszintén szólva című vígjátékokat. A Vranyecz Artúr és Mercs János főszereplésével bemutatott bohózat, a Balfácánt vacsorára nagy sikert hozott a december 18-i premieren, hamar a debreceni nézők kedvencévé vált. Még kaphatók jegyek az ünnepi előadásokra, de érdemes sietni, ha idén decemberben látni szeretnénk a repertoár új gyöngyszemét! Az Őszintén szólva a mai 30-as, 40-es korosztály szakmai és magánéleti útkereséséről szól. Xavier Daugreilh kortárs poénokkal teli darabját először Debrecenben láthatja a magyar közönség. A rendező Gemza Péter, a főszerepekben Wessely Zsófia (Gwendoline) és Mercs János (Serge) látható. Legközelebb január 13-án, 14-én és 15-én válthatunk jegyet a hazugságok hálójában fulladozó Serge történetére.

Forrás: Csokonai Színház

Lovarda

A Kassai úti Campuson található Lovarda Kulturális és Konferencia Központ ad helyet a Csokonai Színház zenés előadásainak. Visszatérő produkció az egyetemi központban A Pál utcai fiúk musical változata, amelyet már 60 alkalommal láthattak a debreceni nézők. Az előadás töretlen népszerűségnek örvend. A Pál utcaiak és a Vörösingesek következő alkalommal január 19-én és 20-án csapnak össze. Az előadás igazi családi élmény, és a legjobb mód arra, hogy a 11-12 éves korosztályhoz közelebb kerüljön Molnár Ferenc klasszikus regénye. A Lovardában mutatta be a Csokonai társulata Pass Andrea Finálé című produkcióját. Hamarosan Budapesten is bemutatkozik az előadás, előtte azonban egyetlen alkalommal, január 5-én újra műsorra tűzik Debrecenben. Ha nem akarunk lemaradni a kortárs magyar színház egyik legfontosabb alkotójának előadásáról, akkor irány a jegypénztár, ami a két ünnep között is nyitva tart!

Forrás: Csokonai Színház

Kölcsey Központ



Egyedülálló kosztümös produkció bemutatójával indítja a 2022-es évet a Csokonai Színház a Kölcsey Központ nagytermében. A „francia Szerelmes Shakespeare-nek” is nevezett Edmond az európai irodalom ékköveként számon tartott Cyrano megírásának körülményeit fedi fel. A múlt század fordulóján játszódó kosztümös vígjáték szellemes párbeszédekkel és izgalmas karakterekkel viszi színre, ahogy egy színházi társulat nyomására a fiatal drámaíró, Edmond Rostand megírja a Cyranót. A produkció főszerepében a debreceni társulat új tagját, Csata Zsoltot láthatjuk majd. A rendező pedig az a Keszég László, aki a Nyolc nő, az Augusztus Oklahomában és A Pál utcai fiúk című előadásokkal többször bizonyította, hogy amihez nyúl, az öröm játszóknak és nézőknek egyaránt. Az Edmond bemutatója 2022. január 7-én lesz a Kölcsey Központban.

Ha a Csokonai Színház felújítása idején sem szeretne színházi élmény nélkül maradni, látogasson el a Csokonai honlapjára, vásároljon jegyet online, vagy váltson belépőjegyet személyesen a Víg Kamaraszínházban (Bajcsy-Zsilinszky u. 1.) található jegypénztárban, illetve egy órával az előadások kezdete előtt a helyszínen. Jó tudni: a jelenleg hatályos szabályozás szerint nem kötelező a védettségi igazolvány felmutatása az előadások látogatásához.