Az adventi készülődés nekünk egyet jelent egy karácsonyi bemutatóra való felkészüléssel, hiszen december 18-án mutatjuk be, és az ünnepek alatt fogjuk játszani a Balfácánt vacsorára című francia vígjátékot. Első pillantásra talán nem egy karácsonyi darab, hiszen a másik ember megtévesztése és kigúnyolása áll a középpontban, de ígérem, hogy minden néző jó érzéssel és kellemes hangulatban áll majd fel a nézőtérről. Arra pedig kiváló alkalom, hogy karácsonykor kicsit magunkba nézzünk, és a 2022-es évet jobb emberként kezdjük. De nem csak az új bemutatónk miatt élünk a készülődés lázában, hiszen az egész évünk erről szólt: minden erőnkkel és tehetségünkkel a Csokonai Fórum megnyitására készülünk.

Mondhatjuk, hogy a Csokonai Fórum megnyitása lesz 2022 legfontosabb eseménye a társulat életében?



Igen, azt hiszem, ehhez kétség sem fér. Nem csak Magyarországon, de Európában, sőt, világ szinten sem gyakori, hogy egy városban új színház nyílik. Erre méltán lehet büszke Debrecen. Ahhoz, hogy egy városnak gazdag és sokszínű kulturális élete legyen, szükség van a kultúra iránt elkötelezett városvezetésre, tehetséges alkotókra, elhivatott kulturális szakemberekre, de szükség van megfelelő terekre is. A Csokonai Színház társulata évek, sőt évtizedek óta az egyre romló infrastrukturális feltételek ellenére hozott létre magas színvonalú produkciókat. A tér sokszor gátolta a művészi munkát, leleményességre és kompromisszumokra volt szükség, hogy megküzdjünk a terekkel. Ezért mindennél jobban várjuk már, hogy a tér végre ne gátolja, hanem felszabadítsa a művészi energiákat, és ehhez a Csokonai Fórumban minden adott lesz.

Milyen mértékben van beleszólása a színháznak a kivitelezés munkálataiba?



Folyamatos szakmai egyeztetés zajlik mind a Csokonai Fórum, mind a Csokonai Színház felújításának kivitelezőjével. Amikor az ember színházat épít, tisztában van vele, hogy nem magának, még csak nem is a gyerekeinek, hanem a következő nemzedékeknek épít kulturális jövőt. Ez hatalmas felelősség, de a munkatársaimmal együtt úgy tekintünk erre a feladatra, mint történelmi lehetőségre.



A Csokonai Fórumon kívül azonban egy másik feladatot és lehetőséget is kapott a társulat a Nagyerdei Szabadtéri Színpad átvételével.



Debrecen város kulturális koncepciójának egyik fontos eleme az ún. profiltisztítás, vagyis cél volt, hogy a kulturális szervezetek a tudásuknak, tapasztalatuknak, felkészültségüknek leginkább megfelelő feladatot lássák el. Az elmúlt években a Főnix Rendezvényszervező Kht. nagy odafigyeléssel és körültekintéssel működtette a szabadtéri színpadot, de nem várható el a Főnixtől, hogy az év három hónapjára színházzá váljon. Idén már nagyon szorosan együttműködött a két szervezet: a Csokonai állította össze a Nagyerdei Szabadtéri Játékok programját, de még a Főnix vezényelte le az eseményeket. Szerintem nagyon tanulságos volt ez a nyár, hiszen a Csokonai csapata testközelből figyelte meg a szabadtéri színház sajátos működését. A Szabadtéri műsorkínálatát, a program összeállítását azonban ez a váltás nem fogja befolyásolni: ahogy eddig, úgy a jövőben is a könnyű nyári vígjátékok, musicalek, zenés színházi előadások lesznek jelen. Hiszem, hogy nem egy júliusi estén kell megfejtenünk Lear király dilemmáját.



A nyári szezonban is elsősorban a Csokonai előadásait láthatja majd a közönség?



Nem ez a célunk. Ahogy az idei nyáron a Tesztoszteronnal, A Pál utcai fiúkkal vagy a Csárdáskirálynővel, úgy a Csokonai társulata jövőre is jelen lesz a szabadtéri színpadon, de nem szeretnénk kisajátítani. Örömmel hívjuk és várjuk azokat a társulatokat, akik eddig is visszatérő vendégek voltak a Nagyerdőn: a Madách Színházat, a Thália Színházat, a Játékszínt, de lehetőséget biztosítunk majd a vidéki nemzeti színházak sikeres és népszerű produkcióinak is. Évi egy saját bemutatót tervezünk a nyárra, ahogy ezt idén az Óz, a csodák csodája musicallel is tettük.

2022 fontos évforduló lesz a debreceni operajátszás számára is. 70 évvel ezelőtt, 1952-ben alakult meg a városban az operatársulat. Milyen programokkal készülnek erre a fontos évfordulóra?



Már idén novemberben elindítottuk a Velünk élő opera című beszélgetéssorozatot, amely a debreceni operajátszás különböző generációit ülteti egymás mellé, és Ujvárosi Andrea, a magyar opera nagykövete idézi fel velük az elmúlt 70 év legfontosabb történéseit. Idén szerződött hozzánk Ács János karmester, aki több évtizedes nemzetközi tapasztalattal és hatalmas szakmai tudással segíti a társulatot abban, hogy a debreceni operának ne csak múltja, hanem jelene és jövője is legyen. Az első nagy közös vállalkozásunk 2022 februárjában Verdi Trubadúrja lesz. Az operajátszás igazi tere majd a felújítás után, 2023-ban újranyíló Csokonai Színház lesz, de a debreceni közönségnek addig sem kell nélkülöznie a zenés színház csúcsműfaját.

Sokat beszéltünk a jövőről, a készülődéssel teli hónapokról, de tekintsünk vissza kicsit 2021-re. Mire a legbüszkébb ebből az évből?



Az előbb arról beszéltem, hogy a közös kulturális jövőnk szempontjából milyen fontos, hogy méltó terei legyenek a színháznak. Ezért büszke vagyok arra, hogy amikor nem volt színházi terünk, akkor is tudtunk jó színházat csinálni. Ezt bizonyítja a Hamlet előadásunk év eleji Highlights of Hungary jelölése, mint ahogy a Hosszúlépés csapatával együttműködésben indított két sétaszínházi előadásunk váratlanul nagy sikere is. A színészkollégák nemrég bevallották, hogy maguk is kételkedtek benne, hogy hétről hétre jönnek majd az emberek, hogy velük - meg persze Térey János és Szabó Magda szövegeivel - együtt bejárják a várost. Ahogy a színészeket is folyton új kalandra hívjuk, a nézőknek is a sétaszínháztól az operáig terjedő sokszínűséget kínáljuk. A legbüszkébb mégis arra vagyok, hogy a Csokonai társulata a pandémia, a felújítás és minden nehézség ellenére is csapatként dolgozik együtt.

Ha csak egyet kívánhat, mit kíván a Csokonai Színház igazgatója 2022-re?

Kívánságom tényleg csak egy van: az egészséges társulat. Célom viszont több is van, de a legfőbb az, hogy a Csokonai Fórum tényleg akkora öröm legyen az egész város számára, mint amennyi munkát fektetünk bele.

