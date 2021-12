Az iskola 164 éve meghatározó szerepet játszik a kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzésében. – A kereskedők már akkoriban fontosnak tartották az utánpótlás nevelést, és ez a mai napig így van. A leendő szakemberek számára a vállalatokkal együttműködve, közösen határozzuk meg a követelményeket és az elvárásokat. A kereskedelem ágazat 5 éves kereskedő és webáruházi technikus képzése érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Erre a területre egyre nagyobb igény van, hiszen az online kereskedelem az utóbbi időben felfutóban van. A szakképzett webáruházi technikus az általános kereskedelmi folyamatok megismerése mellett alapos tudással rendelkezik a marketing, az online értékesítés és a webáruházak működésével kapcsolatosan. Vállalati együttműködés keretében tanulóink tanwebáruházat nyithatnak, megismerhetik a marketing fogásokat, üzleti tervet készíthetnek, és megtervezhetik az oldal arculati elemeit. A képzés elvégzése után saját webáruházat is tudnak majd nyitni. Technikumi képzéseink között ezen kívül cukrász, szakács, és vendégtéri szaktechnikusokat képzünk. Az ide jelentkező diákok a szakmai képzésen túl vezetői ismeretekre is szert tesznek, ezáltal akár kisebb vendéglátóipari egységeket is vezethetnek.

Fotó: Debreceni SZC