Cikkünket frissítjük!

Gulyás Gergely hangsúlyozta,

új helyzet van azzal, hogy eddig egyes tagállamok voltak azok, amelyek háborúpárti nyilatkozatokat tettek, most azt látni, hogy a NATO is arra készül, hogy aktív szereplő legyen a háborúban.

Úgy folytatta, ez a magyar kormányt azért tölti el aggodalommal, mert látta, hogy ez az egyes tagállamoknál hova vezetett: az Ukrajnának történő segítségnyújtás sisakok szállításával kezdődött, majd a lehető legerősebb, az élet kioltására is alkalmas fegyverek szállításával folytatódott. Ez láthatóan nem hozott győzelmet, nem hozta el a területek visszaszerzését, ugyanakkor a háborút meghosszabbítja – tette hozzá.

A tájékoztatót itt tudja megtekinteni:

A miniszter azt mondta, most a NATO is aktív szereplő lesz az orosz–ukrán háborúban: pénzügyi segítséget akar nyújtani, és fegyverszállításról, ukrán katonák kiképzéséről is szó van. Most már egészen nyíltan beszélnek uniós tagállamok vezetői – köztük elsősorban a francia elnök – arról is, hogy katonákat is kell küldeni Ukrajnába – tette hozzá.

Kijelentette: ez a legrosszabb forgatókönyv, mert világháborúhoz vezethet. Atomhatalmak állnak egymással szemben, ezért a közvetlen konfliktust a NATO-nak Oroszországgal el kell kerülnie – mondta, megjegyezve, ehhez képest a NATO ukrán katonai missziója alapvető változás.

Gulyás Gergely közölte, folyamatosan egyeztetnek a NATO brüsszeli központjával, a kormány azonban továbbra is azt mondja: mindenképpen ki kell maradni a háborúból, és ha erről nem tudja meggyőzni a NATO-szövetségeseket, Magyarország akkor is ki akar maradni a háborúból, és nem kíván részt venni a NATO missziójában sem.

Nem szállítunk fegyvereket továbbra sem, nem küldünk katonákat és nem engedünk át a magyar–ukrán határon fegyverszállítmányt

– fogalmazott.

A miniszter az amerikai kongresszusi döntés kapcsán arról is beszélt, hogy az őszi elnökválasztásig nem lesz változás az Egyesült Államok külpolitikájában, ez pedig a NATO-ra is döntő hatással van.

Magyarország békét akar, ezért a november 5-i elnökválasztás – békére okot adó – eredményében kell reménykednie – hangoztatta.

„Az üzemanyagokban is megfizetjük a háború árát”

Gulyás Gergely beszélt arról is, az elmúlt évek árváltozásait figyelve egyértelmű: „a benzinben és a gázolajban is megfizetjük a háború árát”.

Hozzátette: az árakra hatással van az orosz-ukrán háború mellett az iráni–izraeli konfliktus is.

Szerinte a háborús árak akkor fognak jelentősen csökkenni, ha béke lesz. Ezért a reális célkitűzés és a kormány célja, hogy a háborús árakon nyerészkedni már ne lehessen – közölte.

Rámutatott, a benzin és a gázolaj ára Magyarországon régiós összehasonlításban magasabb a környező országok átlagánál.

Emlékeztetett arra, hogy a kormány korábban azért egyeztetett a Magyar Ásványolaj Szövetséggel, hogy ne legyen ilyen helyzet, és a szövetség is elismerte ennek az igénynek a jogosságát, ezért a kormány szeretné, ha ez a helyzet valósággá is válna.

A kormány arra szólítja fel a magyar üzemanyagkereskedőket, hogy az árakat vigyék le a környező országok átlagárára – közölte.

Elmondta, a Központi Statisztikai Hivatal adatai az ellenőrzést lehetővé teszik; de ha a kereskedők nem tartják be önkéntesen a megállapodásokat, a kormány lesz kénytelen érvényt szerezni azoknak.