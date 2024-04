Bóka János hozzátette: mivel Brüsszel szerint a magyar rendszer jogsértő, az Európai Unió menekültügyi forrásaitól is el vagyunk zárva.

Az EU határőrizeti ügynöksége, a Frontex kivonult Magyarországról, amikor kiderült, hogy valódi határaink és határőreink vannak, politikai támogatás helyett pedig minden fórumon azt hallottuk, hogy lábbal tiporjuk az európai értékeket

– fogalmazott a miniszter.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszédet mond a kétnapos Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) első napján a Millenárison 2024. április 25-én

Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

Kitért arra, hogy kaptunk migrációs paktumot migránskvótával és a kötelező relokáció vagy pénzbüntetés lehetőségével.

„Azt is javasolták, bontsuk el a határkerítést, az európai népességfogyásra szerintük amúgy is a migráció a legjobb megoldás. Látjuk, milyen jól működik ez Nyugat-Európában, biztosan jól működne Magyarországon is” – jegyezte meg.

Hangsúlyozta, Brüsszelben komoly változásra van szükség, hiszen meg kell védeni Európa szárazföldi és tengeri határait.

„Mi akarjuk eldönteni, ki léphet be Európába. Nem nemzetközi embercsempész bandák és nem nemzetközi NGO-hálózatok. Jogunkban áll eldönteni azt is, kikkel kívánunk együtt élni a saját hazánkban. De ezt a jogot csak akkor tudjuk ténylegesen gyakorolni, ha meg tudjuk védeni a határainkat: csak azok léphessenek be Európába, akik erre jogosultak” – tette hozzá.

Bóka János azt mondta, a menedékkérelmeket Európa határain kívül kell elbírálni, a biztonságos országokból érkező illegális határátlépőket pedig vissza kell kísérni a határon túlra.

Úgy véli, politikai változásra van szükség az EU-ban, ami kétségkívül bátorságot igényel.

„Brüsszelben azonnali változásra van szükség, ami ma még lehetséges, de ahogy telik az idő, a tömeges migráció visszafordíthatatlan átalakulást idéz elő az európai társadalmakban, majd az európai politikában, az európai életmódban, a gondolkodásban. És akkor Európa, ahogyan mi ismerjük, nem lesz többé” – mondta a miniszter.

Közölte, a változást a valódi jobboldali európai alternatíva hozza meg, amelyet politikai közösségük képvisel.

A változás nem fog magától bekövetkezni, nekünk kell elhozni. Június 9-én, az európai parlamenti választásokon megtehetjük, mert együtt erő vagyunk

– jelentette ki Bóka János.

Nagy Márton: még nem késő helyreállítani az Európai Unió versenyképességét

Talán még nem késő helyreállítani az Európai Unió versenyképességét, ehhez azonban stratégiai gondolkodásra és a gazdasági szereplők meghallgatására van szükség – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön Budapesten, a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) első napján.

Hangsúlyozta:

az év második felében kezdődő magyar uniós elnökség egyik fontos témája lesz ez a kérdéskör.

A tárcavezető az európai gazdaság versenyképességének visszaesését mutató példák közé sorolta, hogy míg 2010-ben világ GDP-jének 22 százalékát adta a kontinens, ez az arány 2023-ra 17 százalékra csökkent, és a következő években 15-16 százalék körül alakulhat. Tizennégy éve a tíz legnagyobb gazdaság közül négy európai volt, jelenleg csak kettő az, és az IMF, valamint a Goldman Sachs előrejelzése szerint 2070-re már csak egy európai gazdaság kerül ebbe a körbe. A világ top 100 vállalatai között 2010-ban még 36 európai cég szerepelt, idén számuk 14-re, a következő években pedig 10 alá csökken – mondta.

Jelenleg a világ pénzügyi központjai közül már egy európai sincs. A kontinensen a gázárak az amerikai szint ötszörösét teszik ki, az áram esetében háromszoros a különbség, mindez az árak normalizálódása után

– fogalmazott.