Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) fiatalokért felelős helyettes államtitkára fontosnak nevezte a nagyközösségek támogatását, "ez kiemelten fontos az ifjúságügyi szakterületen". A helyettes államtitkár köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy az épület nemcsak tulajdona, hanem otthona is lett a gödöllői cserkészeknek,

a kormány ugyanakkor nemcsak otthont ajándékozott, hanem hatalmas lehetőséget is arra, hogy tovább építkezzenek.

Nagy-Vargha Zsófia kitért arra is, hogy a fiatalokért felelős szakterületnek számos kapcsolódási pontja van a cserkészekkel, akik olyan, testileg, szellemileg és lelkileg is megerősödő fiatalokat engednek ki a nagyvilágba, amire Magyarország jövőjének nagyon nagy szüksége van. Szólt arról is, hogy az idei év kiemelt célja az önkénteskedés népszerűsítése, a közösségi élet megerősítése, valamint a fiatalok mentális egészségének erősítése, megőrzése.

Gémesi György polgármester egyebek mellett arra mutatott rá, hogy az elmúlt évtizedekben nagyot lépett előre a magyar cserkészet, amely az egyik zászlóshajója lehet a fiatalok életének, szellemiségének, gondolkodásának, és nagy kisugárzása van egy olyan világban, amely sok tekintetben a fiatalok szempontjából sem könnyű.