Cikkünk frissül!

Mexikó és Chile a Nemzetközi Büntetőbírósághoz fordul

Chile és Mexikó a háború sújtotta gázai övezetben élő civilekkel szembeni erőszak fokozódása miatt növekvő aggodalmának adott hangot a Nemzetközi Büntetőbíróságnál (ICC) helyi idő szerint csütörtökön benyújtott indítványában.

A mexikói külügyminisztérium közleményében azt írta, hogy az ICC a megfelelő fórum a feltételezett emberiesség elleni és háborús bűncselekmények kivizsgálására, amelyeket "akár a megszálló, akár a megszállt hatalom képviselői" követtek el. Alberto van Klaveren chilei külügyminiszter Santiagó de Chilében kijelentette, hogy országa teljes mértékben egyetért a keresettel és támogatja a bűncselekmények kivizsgálását.

Habár Izrael nem tagja a hágai székhelyű ICC-nek, és nem ismeri el a joghatóságát, az ICC ügyésze nemrégiben azt közölte, hogy a Gázai övezetben elkövetett izraeli, valamint a Hamász által Izrael területén elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálása egyaránt a bíróság joghatósága alá esik.

Dél-Afrika népirtás vádjával nyújtott be keresetet Izrael ellen a Nemzetközi Bíróságon (ICJ) januárban, amelyben az izraeli műveletek azonnali leállítását követelték. Izrael tagadja a népirtás vádját.

A palesztin külügyminisztérium közleményben üdvözölte az indítványt, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az izraeli vezetést nem rettenti el, mert azóta is folytatják a "népirtó háborút" az övezetben.

Ez lehet az izraeli háború kulcsa

Olyan tervet mutatnának be az arab államok Izraelnek, amely biztosítja a tűzszünetet a Hamász palesztin terrorszervezettel folytatott háborúban, valamint a Gázai övezetben raboskodó túszok szabadon bocsátását - számol be róla a Magyar Nemzet cikke. A terv része továbbá az is, hogy Izrael normalizálja kapcsolatait az arab országokkal, cserébe viszont bele kell egyeznie a kétállami megoldásba, melynek részeként létrejönne a palesztin állam a Közel-Keleten – számolt be a Financial Times brit gazdasági napilap magas rangú arab tisztviselőre hivatkozva.

Értesülések szerint a javaslatot néhány héten belül Izrael elé terjeszthetik.

