Rákay szerint a baloldal három dologban is hazudott a kampány során. Az egyik ezek közül, hogy azt mondták, az amerikai dollárok nem kampányra, hanem kultúraváltásra érkeztek, a második, hogy azt mondták, csak magyar útlevéllel lehetett adakozni és a harmadik, hogy azt mondták, mikroadományozók ezrei dobták össze a pénzt.

A Telexnek Korányi még a leleplező videó nyilvánosságra kerülése napján nyilatkozott. Mint mondta, „az autoriter vezetők elleni fellépés és a demokrácia leépítése elleni küzdelem nem pártpolitikai kampány, sem az amerikai, sem a magyar szabályok szerint”.

„Mi azt sosem állítottuk, hogy ne Orbán és más aspiráns, aktuális diktátorok ellen küzdenénk minden erőnkkel”

– fogalmazott az Action for Democracy vezetője Rákay első állítására reagálva. Ezt Korányi szerint a szervezet honlapján, sajtóközleményeikben és minden anyagukban alapvető misszióként kommunikálták, ezért szó sincs nagy „leleplezésről”.

Korányi azt állította, hogy a Rákay Philip videójában bemutatott felület csak egyike volt az adománygyűjtő oldalaknak, amiket a fundraising kampány során használtak. Az Action for Democracy honlapja mellett az ActBlue és az Action Network felületén, valamint a magyartavasz.hu nevű nyugat-európai diaszpórát célzó magyar nyelvű oldalon keresztül is sokan iratkoztak fel és küldtek adományt. A szervezet direktben ért el támogatókat emailben és a közösségi médián keresztül, többen pedig a banki átutalást választották. Volt olyan nap februárban, amikor több százan küldtek támogatást az Action for Democracynak, így Korányi szerint nem igaz, hogy csak 11 ember adta össze a hárommilliárd forintot, amit a szervezet Magyarországra juttatott.

Azon a ma is elérhető oldalon ugyanakkor valóban nem kell megadni útlevélszámot, amit Rákay mutatott a videóban.

Korányi a Telexnek azt írta, hogy a magyar, útlevélszámot kérő donációs oldal a régi honlapon működött, és az már nem elérhető április óta. Azt ígérte, hogy a szervezet informatikusai előkeresik a tavaszi verziót, ám azt csak később tudja elküldeni, mert New Yorkban hétvégi munkaszünet volt – magyarázkodott Korányi.

Hozzátette ugyanakkor: nincs olyan törvényi előírás, amely alapján ellenőrizniük kellene a támogatók állampolgárságát. Ez csak egy extra gesztus volt a részükről, hogy megelőzzék a támadásokat, ami „hiú ábrándnak bizonyult” – fogalmazott Korányi Dávid.

Egy múlt szerdán nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésből az is kiderült, hogy az amerikai Action for Democracy nemcsak Márki-Zay Péter mozgalmának, a Mindenki Magyarország Mozgalomnak (MMM) utalt 1,8 milliárd forintot a választási kampány alatt, hanem 1 milliárd forintot kapott az Ezalenyeg.hu nevű ellenzéki propagandalap kiadója és 148 millió forintot a DatAdat, amely az egyesült ellenzék kampányát segítette.