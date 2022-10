A felvételi eljárást az új rendszerben is az Oktatási Hivatal koordinálja, és nem módosulnak a felvételi határidők sem.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) például továbbra is előnyt jelent majd az emelt szintű érettségi, de több szakon már a középszinten elért nyolcvan százalék feletti teljesítményt is pontokkal értékeli az intézmény.

Az ELTE-re jelentkezők közül többletpontot kaphatnak azok, akik a tanulmányi versenyeken kiemelt eredményt értek el, akik nyelvvizsgával rendelkeznek, de értékelik a sportteljesítményt és a munkatapasztalatot, és kiemelt figyelmet fordítanak a fogyatékkal élőkre, a szociálisan rászorulókra, valamint a gyermeket gondozókra is.

A Budapesti Corvinus Egyetemre felvételizők a korábbinál több pluszpontra számíthatnak, ha van nyelvvizsgájuk vagy nemzetközi érettségijük, illetve az esélyegyenlőség jegyében több pluszpontot kaphatnak a szociálisan rászorulók, a fogyatékkal élők és gyermeket gondozók is. Előnyt jelent a tehetséggondozó programban való részvétel is, 2024-től azonban már nem jár többletpont a felsőoktatási szakképzésért és a szakképesítésért. Az emelt szintű érettségi továbbra is elvárás marad több szakon is, de lesznek olyan képzések, ahol ezt eltörlik.