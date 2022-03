Összevissza beszélnek 3 órája

A háborús helyzetben mutatott baloldali viselkedés is azt jelzi, hogy a baloldali politikusok nem képesek a nemzeti érdek képviseletére, mindig másoknak akarnak megfelelni, nem pedig a nemzeti érdekeket tartják szem előtt – mondta Deák Dániel az Origónak a háborúpárti baloldali nyilatkozatok kapcsán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint Orbán Viktor ezzel szemben a március 15-i beszédében is kiemelte: mi nem ukránok, nem oroszok és nem is amerikaiak vagyunk, hanem magyarok, így nekünk azt kell nézni, hogy mi a legjobb Magyarországnak. Ez pedig egyértelmű: ki kell maradnunk ebből a háborúból.

Megerősítette Márki-Zay Péter, Gyurcsány jelöltje a köztévében, hogy magyar katonákat és fegyvereket küldene az ukrajnai háborúba. Az, hogy nem katona, nem kiképzett sorköteles embereknek ki kellene mennie, az hazugság – mondta Márki-Zay, amiből az következik, hogy kiképzett magyar katonákat küldene a háborúba, ezzel pedig belesodorná Magyarországot a fegyveres konfliktusba – írja az Origo. A baloldali politikus nem először tett háborúpárti nyilatkozatot, de hasonlóan nyilatkozott Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik alelnöke, Fekete-Győr András, Juhász Ferenc, Gyurcsány volt hadügyminisztere és Rónai Sándor DK-s EP-képviselő is. Ezen dolgozik a baloldal – Amióta kirobbant a háború Ukrajnában, a baloldal folyamatosan azon dolgozik, hogy belesodorja Magyarországot is a konfliktusba. A kép vegyes: vannak olyan baloldali politikusok, akik felelőtlenségből vagy tudatlanságból mondanak olyanokat, amelyek veszélyeztetik Magyarország biztonságát, és vannak olyanok is, akik tudatos kommunikációt folytatva sodornák bele hazánkat ebbe a veszélyes helyzetbe – minderről Deák Dániel beszélt az Origónak. A XXI. Század Intézet elemzője szerint Márki-Zay Péter tudatos kommunikációt folytat, hiszen ő miniszterelnök-jelöltként mindig is az agresszív és konfliktuskereső stílust képviselte. Bármilyen politikai kérdésben jelent meg a nyilvánosság előtt, ő mindig is konfliktust akart gerjeszteni. Nincs ez másként a háború ügyében sem, hiszen egy ilyen válságszituációban is kormányellenes demonstrációk sorát hirdette meg, miközben ilyenkor nyugalomra lenne szüksége az országnak, emellett olyan kijelentéseket tett, miszerint fegyvereket és katonákat kéne szállítani Ukrajnába. Ez alapjaiban veszélyeztetné Magyarország biztonságát, de a kárpátaljai magyaroknak is életveszélyes helyzetet teremt egy-egy kijelentése, mint például amikor oroszbarátsággal vádolta meg őket – tette hozzá. Szemben az emberek álláspontjával Deák Dániel szerint a Jobbik alelnökének, Potocskáné Kőrösi Anitának a kijelentése is ebbe a sorba illik bele, aki beismerte, hogy valóban katonákat küldene Ukrajnába a baloldal. Innentől kezdve nincs mit magyarázni, ez ténykérdés, hiába próbálják meg időként letagadni ezt a törekvésüket. Ez az álláspont szembehelyezkedik a magyar emberek álláspontjával, hiszen az emberek elsöprő többsége békét szeretne, nem akar sem fegyvert, sem katonát küldeni a háborús konfliktusba. Így nem meglepő, hogy a legfrissebb felmérések szerint még tovább csökkent a baloldal támogatottsága, amelyet a hátralévő 18 napban már nagyon nehéz lesz megfordítaniuk – mondta. A háborús helyzetben mutatott baloldali viselkedés is azt jelzi, hogy a baloldali politikusok nem képesek a nemzeti érdek képviseletére, mindig másoknak akarnak megfelelni, nem pedig a nemzeti érdekeket tartják szem előtt. Orbán Viktor ezzel szemben a március 15-i beszédében is kiemelte: mi nem ukránok, nem oroszok és nem is amerikaiak vagyunk, hanem magyarok, így nekünk azt kell nézni, hogy mi a legjobb Magyarországnak. Ez pedig egyértelmű: ki kell maradnunk ebből a háborúból – zárta szavait Deák Dániel. Elsőként Márki-Zay küldött volna magyar katonákat a háborúba A fegyverek és katonák küldéséről elsőként Márki-Zay Péter, Gyurcsány jelöltje beszélt a Partizán című baloldali propagandacsatornán. Azt mondta, hogy kész fegyvereket és katonákat küldeni Ukrajnába. Később az ATV-ben is erről beszélt: Folytatta a háborús hangulatkeltést Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik alelnöke is, aki egy lakossági fórumon beszélt arról, hogy magyar katonákat is a frontra küldene. Potocskáné beismerése beleillik azon baloldali nyilatkozatok sorába, amely szerint Magyarországnak be kellene lépnie a konfliktusba. Ahogy az Origo korábban megírta, Fekete-Győr András, a Gyurcsány-lista 5. helyén szereplő volt Momentum-elnök is azt mondta, hogy fegyvereket kellene szállítanunk Ukrajnába. Juhász Ferenc, Gyurcsány Ferenc volt honvédelmi minisztere pedig azt kérte számon a kormányon, hogy miért nem ad magyar lőszert Ukrajnának az orosz katonák lelövésére. A Demokratikus Koalíció EP-képviselője, Rónai Sándor pedig az ATV reggeli műsorában fogalmazott úgy a magyar katonai segítség elmaradása miatt: – Nagyon sajnálom a magyar kormány bejelentését, miszerint mi nem segítünk száz százalékig, hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításával segítenek. Hozzátette: szerinte ezzel nem veszélyeztetnék a kárpátaljai magyarságot. A fegyverszállítások tényét az orosz kormány egyébként úgy kommentálta, hogy az Ukrajna területére érkező szállítmányokat célpontnak tekintik, így előfordulhat, hogy akár a magyarlakta településeken áthaladva lövik ki az ilyen céllal érkező konvojokat. Borítókép: Márki-Zay Péter (középen) / Origo / Csudai Sándor

