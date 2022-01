Az andalúz együttes az első négy körben háromszor nyert és egy döntetlent játszott, és vezette a tabellát, de aztán a Real Madridtól és az Eibartól is kikapott, így egyelőre csak hatodik. A Barcelona felemásan kezdte a szezont, veszített az Athletic Bilbao és a nagy meglepetésre most második, újonc Granada vendégeként, ugyanakkor négy győzelmet és egy döntetlent is begyűjtött, és negyedikként csak két ponttal marad el a listavezető Real Madridtól.