– Kis híján leigazolt a Celtic, akik akkor igazi európai topcsapatnak számítottak – mondta a korábbi Loki-klasszis, Halmosi Péter a Haon sportpodcastjében. A Cucu becenévre hallgató játékost aligha kell bemutatni a DVSC szurkolóknak és a magyar futball kedvelőinek, hiszen többször nyert bajnokságot, stabil tagja volt a magyar labdarúgó-válogatottnak és a világ legerősebb pontvadászatában, az angol Premier Leagueben is kipróbálta magát.

DVSC: Halmosi Péter a Manchester UTD ellen is megmutathatta magát

Forrás: NS-archív

DVSC: Halmosi Péter útja a csúcsra

A klasszis szélsőnek elmondása szerint sok választása nem volt mivel foglalkozzon, ha felnő, igazi sportos családból származik. A csúcsra vezető út azonban nem volt zökkenőmentes, sok megpróbáltatáson kellett átesnie, de Halmosi Péter azt is elárulta, ki az a személy, akinek mindig szeretett volna bizonyítani. – Törvényszerű volt, hogy futballista leszek. Hét esztendősen kezdtem el játszani a Haladásban, azonnal magával ragadott a labda. Olyan fordulópontjaim nincsenek, mint egy jól sikerült torna.

Amikor tizenöt voltam, az egyik edzőm miatt sokszor nem akartam menni edzeni, de másnap felkeltem és természetesen tréningeztem. Az U20-as válogatottba hívtak be először a nemzeti csapatban, ott is volt egy sztorim: kicsit későn érő típus volta, a szövetségi edző kiállított a csapat elé, gúnyosan megkérdezte: „így néz ki egy válogatott futballista?”.

Talán 25 lehettem, amikor édesapám először azt mondta, büszke rám. Addig mindig mondtam, akkor is addig fogok bizonyítani, amíg ezt el nem mondja apukám – kezdte a futballista.

Az a bizonyos debreceni szerződés

A futball kedvelői tudják, a Szombathelyi Haladás neveltje Halmosi Péter, aki épp akkor igazolt a DVSC-hez, amikor a Vas vármegyeiek kiestek az élvonalból. Cucunak nem is kellett sok: azonnal megszerették őt a hajdúsági drukkerek. A szélső még a Zilahi-díjat is megkapta, ami azért volt nagy szó, mert előtte csak debreceni kötődésű labdarúgók érdemelték ki a nívós elismerést. A dinamikus és technikás játékára Európában is felfigyeltek, de az a bizonyos skóciai álomszerződés nem jött létre. – A Haliban lejárt a szerződésem, kiigazoltam Grazba, amely egy topcsapat volt Ausztriában. Amikor a Haladással kiestünk, Szentes Lázár volt az edző, aki a Debrecen trénere lett. A Graznál eleinte sokat játszottam, de jött egy új tréner, majd peremember lette, így kerültem a Lokihoz. Az első évben kölcsönben voltam, de a cívisvárosiak kivásároltak a szerződésemből – mondta az egykori közönségkedvenc. Halmosi Péter a külföldi kalandjaira is kitért. – A sikeres esztendők után érdeklődött a Celtic, de nem jött össze a transzfer.

Szerencsére így is kaptam esélyt: a Plymouthba szerződtem, noha nem vágyódtam el Debrecenből. A menedzsere megígérte, ha a másodosztályban csinálok egy jó szezont, talál nekem egy Premier League csapatot, így kerültem Angliába. Akkoriban és most is a PL a világ legerősebb bajnoksága, nagyon büszke vagyok rá, hogy nekem sikerült. Az angol futball konkrétan egy vallás a szigetországban, a futballistákat teljesen máshogy kezelik

– folytatta a Loki ikonja.