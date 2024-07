A múlt héten röppent fel a hír, miszerint Könyves Norbert megfelelő ajánlat esetén elhagyhatja a Paksot. A támadó családja Debrecenben él, s állítása szerint szívesen csatlakozna olyan klubokhoz, amelyek közelebb helyezkednek el a cívisvároshoz. A legfontosabb azonban az, hogy bízzuk a DVSC vezetőire, kiket szeretnének igazolni.

DVSC: Könyves Norbert ismeri a debreceni közeget, nagy segítségére lehet a klubnak

Forrás: NS-archív

DVSC: nagy segítségére lehetne a csapatnak a támadó

A Loki szurkolók többsége még élénken emlékszik a csúcsformában futballozó Könyves Norbertre, aki agilis és gólerős játékával a mai napig belopta magát a drukkerek szívébe. Elég, ha a Ferencváros elleni kapufás találatára gondolunk vagy arra, ahogyan ontotta a gólokat a 42-es mezszámban futballozó játékos. Noha a klub egyértelmű filozófiája, hogy 25 évnél idősebb labdarúgókat nem, vagy csak ritkán igazolnak – ha valóban erősítést jelenthet a Lokinak az adott játékos –, Norbi esetében simán kivételt jelenthet. Több érv is mellette szól: ismeri a közeget, ontja a gólokat, jó a fizikuma, a szurkolók szeretik, és még sorolhatnánk. Az előző szezonokban, s tavaly Pakson is abszolút felfelé lógott ki a sorból. Az én olvasatomban Könyves manapság is egy kiváló befejező, akinek a sebessége sem kopott az elmúlt szezonokban. Arról nem is beszélve, hogy rutinjával sokat segíthetné a fiatalokat. Az is előnyére válhatna, hogy jól beszéli a szerb nyelvet, így több társával, plusz Szrdjan Blagojevics vezetőedzővel és a szakmai stáb tagjaival is jól megértené magát. Biztos vagyok benne, hogy erősségére lenne a DVSC-nek, a letámadásokból és a védekezésből is kivenné a részét, hiszen Könyves ilyen típusú labdarúgó. Egyelőre azért ez csupán pletyka, kicsit nehéz is elképzelni, hogy újra a Lokiban szerepeljen a válogatott csatár, de őszintén, lenne olyan piros-fehér szimpatizáns, aki nem örülne az érkezésének? Arról nem is beszélve, hogy nagy variációs lehetőséget adhatna a vezetőedzőnek, hiszen a center pozíció mellett tud jobb és bal szélen is játszani.