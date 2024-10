A felismerhetetlenségig összeroncsolódott autók, szétszóródott tárgyak és alkatrészek, féknyomok… többnyire ez a látvány fogadja az arra járót egy közlekedési baleset után. Van, aki élve megússza, de sajnos olyan is gyakran előfordul, amikor minden erőfeszítés ellenére bekövetkezik a tragédia. Talán nincs is olyan nap, amelyik nem telik el karambol vagy gázolás nélkül, holott a legtöbbször emberi mulasztás, figyelmetlenség áll az esetek hátterében. S habár az elmúlt években csökkent a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleseteknek a száma Hajdú-Biharban és országos szinten is, idén újra emelkedés tapasztalható – mondta Suba István rendőr őrnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára a Haon podcastadásában. Kifejtette, ez vármegyénkben az előző évhez képest 10 százalékos emelkedést jelent. A balesetek kétharmadáért az elsőbbség meg nem adása és a sebesség helytelen megválasztása felelős. Térségünkben az előbbi, míg országosan inkább az utóbbi jellemző.

Rengeteg autó jár az utakon, könnyen közlekedési baleset lehet a vége, ha nem figyelünk eléggé

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Suba István elmondta, amióta bevezették az objektív felelősség elvét, a sebességtúllépés egy része közigazgatási bírság formájában jelenik meg. Viszont a rendőrök azoknál a sebességtúllépéseknél is eljárnak, amelyek a közigazgatási bírsághatár és a sebességhatár közöttiek. Egyszerű példával élve: 90 km/órás sebességhatárnál nem tűréshatár az a plusz 15, hiába gondolják sokan, hogy akkor nyugodtan lehet 100-105-tel menni. Viszont közigazgatási bírságot valóban csak 105 vagy afeletti sebességtúllépésnél szabhat ki a hatóság.

Ha 91-gyel vagy 92-vel megy valaki, akkor is szabályt sért. Ilyenkor nem közigazgatási eljárás formájában kap bírságot, hanem helyszíni bírságot szabnak ki a kollégáim

– hívta fel a figyelmet.

Suba István rendőr őrnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára volt a Hajdú Online podcastműsorának vendége

Forrás: Kiss Annamarie

Rengeteget tesznek a közlekedési balesetek elkerüléséért

A hajdú-bihari rendőrség őrnagya elmondta, bár a balesetek megelőzése alapvetően állami feladatként a rendőrség hatásköre, egyre nagyobb teret kap a prevenció területén a különböző civil szervezetek, sportegyesületek bevonása, s ennek megfelelően nagyon sok eszközzel vesznek részt baleset-megelőzésben.

– Sokan azt gondolják, rengeteg időt nyernek azzal, ha a szabályokat megszegve túllépik a sebességhatárt. Pedig csak néhány perccel vannak előrébb, s közben sok olyan helyzetet alakítanak ki, amelyek akár balesetekhez vezethetnek – mutatott rá. Hozzátette, a prevenciós programjaikon a gyalogos, kerékpáros közlekedőkre is fókuszálnak, s tapasztalataik szerint nagyon jó hatással van a későbbi felnőtt közlekedőkre az, ha már iskolai keretek között megismerkednek a szabályokkal.

Így kellene gondolkodniuk az elektromos rollereseknek

Suba István beszélt az elektromos rollerek (vagy e-rollerekre) egyre nagyobb elterjedéséről is. Mint fogalmazott, bár ezen eszközök szabályozása még kérdéses, vannak olyan írott és íratlan szabályok a közlekedésben is, amelyeket észszerű és célszerű betartani.

Úgy vélem, nem kell sokat gondolkodni azon, milyen veszélyeket rejthet magában az elektromos rollerezés. Nem biztonságos például, hogy egy járdán vagy kerékpárúton 40-50 kilométer/órás sebességgel közlekednek bármilyen védőfelszerelés nélkül

– emelte ki.