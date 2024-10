Szó esett arról is, hogy Kókai Dávid több uszonyosúszója is ott lehet a 2025-ös világjátékokon, Senánszky Petra mellett Pernyész Dorottya is jó pozícióban áll, de Suba Sárána és Lipők Larionnak is van esélye, hogy kvótát szerezzen az októberi világkupán.

Senánszky Petra kiskorától vele készül

Kókai Dávidnak azt a kérdést is feltettük, vajon meddig versenyezhet még Senánszky Petra.

– Én nem szeretnék belelátni így semmit. Eddig is próbáltam segíteni mindenben, ezután is fogok. Persze egy picit mindig próbálom a sportolók előtt a mézes madzagot húzni és egy kicsit mindig magasabbra tenni a lécet. De azt a versenyzőnek kell belátni, meddig tud versenyezni. Tudom, hogy Petra 2025-ben usszonnyal is jól fog úszni tudom, utána pedig meglátjuk mit hoz a jövő. Az élete most kicsit megváltozott, mivel Budapestre költözött, így talán még egy újabb lendületet fog kapni, tehát az úszással sem lesz probléma. Továbbra is együtt dolgozunk céljai eléréséért. Elképzelhetőnek tartok még akár egy olimpiai szereplést is, de ezt már neki kell eldönteni – mondta.

Kókai Dávid arról is beszélt, hogy a közeli jövőben szeretne egyensúlyt találni az életében úgy, hogy az eddigi tapasztalataira épít, mert hosszú távon ez csak így bírható. Senánszky Petrát kilencéves kora óta ismeri, közben cserélődtek a generációk, száznál is több tanítványa volt már, akik országos címig jutottak, és a világversenyeken is esélyesek voltak. Ahhoz, hogy később is jó edző legyen, úgy érzi, kicsit lassítania kell. – A hobbim a versenyre járás volt az utóbbi időben.

A családomat nagyon szeretem, nyilván próbálok velük minél több időt lenni, nagyon hálás vagyok nekik, hogy támogatnak mindenben. Közösségi életet nem tudtam élni az elmúlt időben, hiszen az uszoda volt a közegem. Ezek egy picit hiányoznak, szeretnék azért nyitottabb lenni. A környezetem visszajelzéseiből szoktam leszűrni, hogy azért talán jobb lenne más dolgokkal is foglalkozni.

Az olimpia után már rögtön vissza mentem edzést tartani, karácsonykor viszont két hetet a medence közelében sem fogok menni, mert most tényleg egy kis pihenésre vágyok – zárta Kókai Dávid.

A Kókai Dáviddal készült teljes beszélgetést itt hallgathatják meg: