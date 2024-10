Családapaként is megtesz mindent

Luis Ramos két gyermekéről is beszélt. – A lányom már 13 éves imád táncolni, a Flex-HD-t erősíti. A fiam pedig 11 éves, jelenleg a DEAC-ban focizik. A gyorsaság és erő benne van, csak ő sokkal ügyesebb, mint én. Azt se bánom, ha inkább tanul és nem lesz profi labdarúgó. Bármit is szeretne, én mindig segíteni fogom őket. A gyerekeim édesanyjával már régen nem alkotunk egy párt, hétköznap csak néhány órát tudok velük tölteni. Viszont nyáron, mikor szünidő van, mindig kimegyünk egy parkba és órákig elvagyunk ott. Szerencsére boldog embernek érzem magam, köszönhető ez a páromnak is, jelenleg Vámospércsen élünk, de a legtöbb időt azért mégis Debrecenben töltöm. – mesélt csillogó szemekkel.

Adamo Coulibaly és barátja, Luis Ramos

Forrás: NS-archív

Luis Ramos a H szektorban többek között még azt is tisztázta, miért folyt ellene néhány évvel ezelőtt rendőrségi eljárás. – 2019-ben volt, mikor egy baráti társasággal alkoholt fogyasztottam, majd hazamentem, lefeküdtem aludni. A többiek buliban voltak, az egyikőjük pedig rosszul lett és felhívott, menjek értük. Autóba ültem, nagy hiba volt. Megbántam az egészet. Még nem telt el elegendő idő, megállított a rendőr, megszondáztatott. A büntetésről szóló hivatalos levél az állandó lakcímemre érkezett, ám akkorra már elköltöztem, és hiába tudta mindenki hol vagyok, nekem minderről egy szót se szólt senki. Így kikerült a fotóm a körözöttek közé. Ekkor aztán bementem a rendőrségre és rendeztem a számlát, majd a fotó is lekerült, az egész szituáció kellemetlen volt – ecsetelte.

Luis Ramos kendőzetlenül őszintén válaszolt Tóth Huba újságíró kérdéseire

Forrás: Haon

Sajnálja, hogy bezár a Roncsbár

Luis Ramos arról is beszélt, hogy Debrecenben hol volt a legjobb szórakozási lehetőség. – Ahonnan jöttem, minden nap van zene. Hanem szól, a szomszéd azt hiszi, hogy beteg vagy. A zenék nálam is maxon mennek, a szomszédok nem is mindig szerettek emiatt Magyarországon. Szeretem a közösségi élményeket, kikapcsolódni a barátaimmal. Gyakran leülünk és iszunk valamit – mikor profi focista voltam rosszul esett, de meccsek közben nem mentem el bulizni és nem fogyasztott egy korty alkoholt sem. Bernáth Csabival is jóban vagyok, a Roncsbárban sokszor összefutottunk. Már most rosszul vagyok tőle, hogy lebontják. Ezt a helyet imádtam a legjobban.

Luis Ramos a Liverpool ellen is játszott

Forrás: NS-archív

Nagykállóban és Debrecenben is rúgja a bőrt

Luis Ramos azzal zárta, hogy a térde ugyan néha fáj, de addig fog focizni, amíg a teste engedi. A DVKLSZ bajnokságában a korábbi Lokistákból álló csapatukkal ők lettek az V. osztály idei bajnokai, nagypályán pedig jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagykállót erősíti, ahol szintén korábbi DVSC-játékosok futballoznak. – Az osztályok között nagy különbség van, a pályák minősége és a játékvezetők tudása is eltérő. A megyeiben a szurkolók közelebb vannak, jobban hallom, mit mondanak. Van ami nem változott: száz százalékosan teszem oda magam most is, mindig motivált vagyok.

Ramos a jelenlegi DVSC-ről

Luis Ramos a mostani Lokival kapcsolatban is megfogalmazta gondolatait. – A DVSC hazai meccsein mindig próbálok ott lenni. Szeretem azt a játékot amit játszanak, egy az egyben többen is jók. Az NB I.-ben amúgy is mindenki tud focizni, de az a nem mindegy, csapatként hogyan teljesítenek. Vannak minőségi játékosok, nem tudom, hogy miért lehet hullámvölgyben az együttes. Talán be kell nézni az öltözőbe – mondta, és még azt is elárulta, hogy a mostani gárdából személyes kedvence Bárány Donát, akivel két éven át a DEAC-ban is futballozott. – Szeretem, hogy harcol mindig és éhes a győzelemre. Ha ez megvan egy játékosban, előbb-utóbb sikeres lesz.

Luis Ramos végül a szurkolóknak is üzent: