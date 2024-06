Oláh Sándor később nyilatkozik.

Tiszacsege - Polgár VSE 4-0 (1-0)

150 néző. Vezette: Faragó F. (Pintér Á., Hajdú I.).

Tiszacsege: Budai B. (Csőke F.) - Tóth Sz., Nagy Á., Nagy L. (Török Á.), Deli G., Simon N., Jecs J., Kovács A., Csurgó Á.. Simon N., Répási Gy. Vezetőedző: Simon Zoltán.

Polgár: Balogh B. - Vankó Z., Váradi Gy., Tóth K., Rontó D. (Vadász G.), Porkoláb D. (Pálinkás P.), Bolgár D. (Antal J.), Erős K., Száraz Á., Bakó Zs. (Teslér M.), Puzsár A. Játékosedző: Antal József.

Gól: Deli G. (2), Jecs J., Simon N. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 2-1.

Simon Zoltán: Az első félidőben pontatlanul, gyengén játszottunk. A második félidőben már azt játszottuk, amit tudunk, így sima lett a vége. Köszönet mindenkinek, aki segítette a csapatot az elért eredményhez! Jó pihenést mindenkinek!

Antal József később nyilatkozik.

Téglás VSE - Hajdúdorog SE 6-2 (3-2)

110 néző. Vezette: Tóth G. (Borkó Z., Szilágyi Z.).

Téglás: Csizmár K. (Sigér S.) - Szabó G., Lovas R., Szalai Sz. (Dancsi Cs.), Bulyáki B., Fejes I. (Juhász M.), Dudás I., Dobi K., Beszeda M., Csapó A., Hevesi F. (Szabó B.). Vezetőedző: Nagy Imre.

Hajdúdorog: Kompár G. - Oláh L. (Bujdosó D.), Kacsó E., Dálnoki Zs., Szilágyi B., Anga A., Oláh T., Tóth K., Sándor P., Sándor J., Kosdi B. Játékosedző: Dálnoki Zsolt.

Gól: Szabó G., Dobi K., Bulyáki B., Szabó B., Lovas R., Csapó A., ill. Oláh L., Oláh T. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 10-0.

Nagy Imre: Nagyon szép győzelmet arattunk helyenként nagyon jó játékkal, gratulálok az egész csapatnak! Külön öröm, hogy az fiiból felhozott játékosok is nagyszerűen helytálltak, Dudás Imre ,Szabó Balázs és Dancsi Csaba is nagyszerűen játszott, plusz az elnökünk fia, Balázs még gólt is tudott szerezni. Nagyszerű érzés, hogy az ifiből ilyen erőt tudunk meríteni. Kellemes pihenést kívánok minden labdarúgással foglalkozó kollégának!

Dálnoki Zsolt: Szerettünk volna szebben búcsúzni az idénytől, de ebben ennyi volt most. Gratulálunk az éremhez a Téglásnak!