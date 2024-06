Egy, a Lokit is érintő cikket hozott le a török sportx.com oldal, ez alapján a sokszoros török bajnok sztárcsapat, a 19-szeres bajnok Fenerbahce figyelmébe ajánlották Meldin Dreskovicsot, a DVSC montenegrói válogatott jatékosát.

Meldin Dreskovics, a DVSC montenegrói válogatott védője

Forrás: Czinege Melinda

Mi úgy tudjuk, nem jár le a DVSC védőjének szerződése

A cikk szerint Dreskovicsot a magyar bajnokság legjobb védőjének választották az elmúlt idényben. Ez olyan szempontból megállja a helyét, hogy a sportstatisztikák és eredmények követésére szolgáló egyik legnagyobb alkalmazás, a 20 millió felhasználóval bíró, 20 különböző sportágat – természetesen köztük a labdarúgás – és mintegy 11 000 különböző ligát, sporteseményt lefedő Sofascore-nál Dreskovics 7.35-ös pontszámmal bekerült az év álomcsapatába.

Az írásban az is szerepel, hogy a játékos már korábban is a Fenerbahce játékosfelügyeleti bizottságának radarján volt, nemrég pedig a szakvezetők is beajánlották.

A Fenerbache szakvezetője pedig nem más, mint a világ legismertebb, legsikeresebb és legmegosztóbb edzőinek egyike, a portugál José Mourinho, aki egyebek mellett Bajnokok Ligája és UEFA-kupa győztes is az olasz Internazionaléval, de edzette a Real Madrid, a Chelsea, a Manchester United és az AS Roma együttesét is többek között korábban.

Ami kissé meghökkentő, a törökök azt írják, a 26 éves labdarúgónak lejár a szerződése, de ez információink szerint nem igaz, mert a különböző feltételek teljesülésének köszönhetően idény közben a kontraktus meghosszabbodott.

Meldin Dreskovics 2022 júliusában igazolt a Loki együtteséhez, eddig 56 tétmeccset játszott piros-fehérben, és ezeken 3 gólt, valamint 2 gólpasszt jegyez. A kiváló játéklos értékét 450 ezer euróra becsüli a Transfermarkt oldal.

Védőt már igazolt a Loki

A DVSC múlt héten igazolta le azt a Batik Bencét, akiről köztudomású, hogy középső védőként és védekező középpályásként is megállja a helyét. A játékos éppen portálunknak nyilatkozta legutóbb, az egyik erőssége, hogy gyorsan tud alkalmazkodni, és ahova beteszi a szakmai stáb, ott fogja a legjobb teljesítményt nyújtani, legyen szó a védelemről vagy a középpályáról.

A szerdai edzéslesünkön feltűnt, hogy a Loki montenegrói válogatott középpályása, Stefan Loncsar továbbra sem kezdte el a felkészülést a csapattal, így Batik adott esetben amolyan fregoli emberként akár Dreskovicsot, akár Loncsart is pótolhatná.