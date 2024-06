Arról már korábban többször is beszámoltunk, hogy az átigazolási piacon egyre aktívabb DVSC az argentin Enzo Cabrera iránt is érdeklődhet. Június elején az általában csatár poszton játszó, de szélsőként is bevethető játékos Instagram-oldalára ráadásul egy olyan felvétel került ki a 24 órás sztoriban, ahogy egy Loki-mezben edz, hátán a 30-as mezszámmal és a Cabrera felirattal.

Enzo Cabrera vajon végül hova igazol?

Forrás: Enzo Cabrera/Instagram

Hayk Hovakimyan, a DVSC sportigazgatója ráadásul korábban azt nyilatkozta, hogy a futballistával személyesen is találkozott, és reméli, később dolgozhatnak még együtt.

Legutóbb kölcsönben játszott

A Transfermarkt által 600 ezer euróra taksált latin-amerikai futballista legutóbb a ciprusi élvonalban kölcsönben szereplő Etnikósz Ahna FC-ben bombaformába lendült, de aztán visszatért hazájába, a Newell's Old Boys együtteséhez. amellyel továbbra is élő szerződése van, így jelenlegi kontraktusából ki kellene vásárolni. Mint korábban olvashatták, a Ciprusról származó hírek szerint a támadó játékjogáért minimum 180 ezer eurót, azaz 71 millió forintot kell legalább letenni az argentin klub asztalára.

Közönségkedvenc volt Cipruson

Az egyik legnépszerűbb ciprusi sportoldal, a kerkida.net közvélemény-kutatás is végzett, hogy a szurkolók szerint melyik játékos teljesített a legjobban az Etnikószban. Enzo Cabrera pedig 29%-kal pedig az élen végzett, az oldal a két napja közzétett cikkében kiemelte, hogy az argentin játékos a csapatból kiemelkedett.

Az átigazolási-ügy bonyolulttá vált

A DVSC együttesének egyre több riválisa van a Cabrera megszerzéséért vívott versenyben. Korábban a Match Telegraph közölte, miszerint a bolgár CSZKA Szófia is beszállt a licitbe egy nagyon jó ajánlattal. A cikk is megemlíti, hogy Cabrerát komoly érdeklődés övezi más csapatok részéről is, a csatár aláírásáért a Loki és a Topolya is küzd. A kerkida.net szerint a futballista azt ígérte, hogy múlt vasárnapig eldönti, hol folytatja pályafutását – azonban azóta egyik klubnál sem jelentették még be hivatalosan.

A licitharc legnagyobb esélyese minden bizonnyal két ciprusi csapat: az APOEL és az AEK Larnaca. A Transfermarkt kedden már 83 %-os esélyt adott annak, hogy Cabrera az utóbbi klubot választja. Mint arról a sport-fm.com.cy ciprusi szakportál ír, az Etnikósz megtartaná a játékost, ám a klub a költségvetése alapján nem rúghat labdába a ciprusi nagycsapatokkal, ugyanis nagy akadály, hogy a jól sikerült szezon után megemelkedett a játékos anyagi igénye. – Cabrera ügye bonyolult. Nem csak a záradékról van szó, hanem a játékos követeléseiről is. Ő B-kategóriás fizetéssel érkezett ide. Bizonyára most a menedzsere és a játékos is ki akarja használni ezt, hogy ilyen jól teljesített. Nehéz neki maradni, de mindent megteszünk azért, hogy maradjon – mondta néhány napja az Etnikósz technikai igazgatója, Apostolos Makridis a Super Sport FM 104.0-nak.

A larnacai klub technikai igazgatója, Chavi Roca ugyanakkor már kijelentette, hogy a távozó csatár, Rafa Lopez helyettesét keresik, a posztra pedig Enzo Cabrera az egyik jelölt. A vezető a nyilatkozatában azt is hozzátette, hogy bízik benne, hogy az AEK Larnaca az argentin kívánságait ki tudja elégíteni. Az AEK Larnaca hétfőn nevezte ki új vezetőedzőjét, Juan Ferrandot, aki a klub honlapjának arról is szót ejtett, hogy a következő napokban kialakulhat a jövő évi játékoskeret.

Enzo Cabrera mégsem a DVSC-t választja?

A shootandgoal.cyprustimes.com úgy számol be a történésekről, hogy Enzo Cabrera nemsokára választ ad a megszerzése iránt érdeklődő csapatoknak.