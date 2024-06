Javában készül a DVSC együttese az NB I. legújabb szezonjára. A gárda tagjai keddre túl voltak a fizikai felméréseken, amelyekből kiderült, hogy igen jó erőállapotban – senki sem lógta el az egyéni edzésprogramot – tértek vissza játékosok a nyári szabadságukról, így a szakmai stáb megfelelő alapról tudta elkezdeni a fizikai és taktikai felkészítést. A Loki a július 7-ig Pallagon készül, majd közel két hetes ausztriai edzőtáborban vesz részt, ahol komoly ellenfelekkel – FC Slovan Liberec (július 9.), SKU Amstetten (július 10.), SK Rapid (július 13.), MSK Zilina (július 18.) és SV Ried (július 19.) – fog tesztmeccseket vívni. Ám addig is vár még két felkészülési mérkőzés a Vasutasra, az első jövő szombaton (az ellenfél még képlékeny,) majd június 29-én a Cigánd lesz a piros-fehérek edzőpartnere.

Naoaki Senaga, a DVSC nemrég igazolt japán játékosa is ott volt az edzésen

Forrás: Kiss Annamarie

Még változik a DVSC kerete

A Szrdjan Blagojevics vezette szakmai stáb hétfőn egy, kedden kettő, szerdán ismét egy edzést vezényelt a csapatnak, portálunk az utóbbin látogatta meg a piros-fehéreket.

A 19 mezőnyjátékos és 2 kapus – köztük három új arccal: Pálfi Donáttal, Batik Bencével és a japán Naoaki Senagával – a szerb asszisztensedző, Sasa Semeredi vezényletével nyújtással, bemelegítéssel kezdett a fedett műfüves csarnokban, majd a 20 perc elteltével az együttes tagjai átvonultak az egyik jól előkészített füves edzőpályára.

A futballistáknak láthatóan rögtön jobb lett a hangulata a szabadban, nagy kedvvel vetették bele magukat a labdás gyakorlatok elvégzésébe.

– Az edzőtáborig hol napi egy, hol napi kettő edzéssel készülünk – ismertette Szrdjan Blagojevics vezetőedző. – Ausztriában nívós ellenfelekkel mérjük majd össze az erőnket, ami jól szolgálhatja a fejlődésünket. Azt gondolom, addig még létrejöhet pár átigazolás, hiszen néhányan a mostani játékosok közül minden bizonnyal elhagyják a klubot, és meg kell oldani a helyettesítésüket. Folyamatos a keresés, és tárgyalások is zajlanak néhány labdarúgóval. Természetesen figyelembe kell venni a lehetőségeinket, ám remélem, minden úgy lesz, ahogy szeretnénk, bár a transzferpiacot az élet határozza meg.

Nem minden az edző vágya szerint alakul, hiába van egy négyes lista a posztokra kiszemelt focistákról, előfordul, hogy végül egy ötödik labdarúgóval sikerül dűlőre jutni.

De az biztos, hogy mindent megteszünk azért, hogy megerősítsük a keretet. Már eddig is érkeztek remek játékosok: leigazoltuk Batik Bencét, aki két poszton, belső védőként és védekező középpályásként is játszhat. Tőle azt is várom, hogy a minőség mellett a jó hozzáállását, agresszivitását is beletegye a csapatba. Már velünk edz a japán Naoaki Senaga, aki egy érdekes szélső, bár feltételezem időre lesz szüksége az alkalmazkodáshoz, mert a montenegrói bajnokságból érkezett. Dzsudzsák Balázs csütörtökön csatlakozik a csapathoz, Meldin Dreskovics még nyaral, mert ő a montenegrói válogatottal játszott mérkőzéseket, és pár utánpótlás válogatott fiatal sincs még velünk – adott tájékoztatást a tréner, aki a személyével kapcsolatban a napokban felröppent hírekre, pletykákra így reagált: