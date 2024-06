– Eredményeket nem borítékolhatok, de a hozzáállást igen az Európa-bajnokságot illetően – mondta Marco Rossi szövetségi kapitány a Magyarország–Izrael felkészülési mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón péntek este.

Marco Rossi vélhetően a kezdőben számol Botka Endrével

Forrás: Czinege Melinda

Véget ért a visszaszámlálás, a magyar labdarúgó-válogatott szombaton ismét pályára lép a Nagyerdei Stadionban. A mieink az Európa-bajnokság előtti utolsó felkészülési meccsen Izrael legjobbjait látja vendégül az impozáns létesítményben.

Marco Rossi: a kapitány is elmondta várakozásait

A hagyományokhoz hűen egy nappal a mérkőzést megelőzően sajtótájékoztatót tartott a szövetség, melyen először Marco Rossi szövetségi kapitány jutott szóhoz. Az olasz szakember kiemelte, az egyik legfontosabb, hogy mindenki egészségesen hagyja el a pályát. – Az eredmény is fog számítani a holnapi meccsen. Azok után, ami Írországban történt, azonnal jönnek a negatív hangok. Az egyik legfontosabb, hogy mindenki egészségesen hagyja el a pályát. Szeretném, ha a játékosaim megtalálnák a góllövő cipőjüket. Gulácsival fogunk kezdeni, az is lehet, hogy többet fog védeni, mint egy félidő, illetve Szalai Attila is kezdőként fog szerepet kapni, lesz tehát változás. Az Európa-bajnokságra vonatkozóan azt mondom, nem lennék elégedett, ha csupán turistaként lennénk jelen a tornán.

Nagyon erősek az ellenfeleink, de bízom benne, hogy a szerencse is mellénk fog állni, amely hozzásegíthet minket egy szép eredményhez. A játékosok mindent bele fognak adni, minden párharcba bele fognak állni és reméljük ezt a drukkereink is értékelni fogják ezt. Minden csoportellenfelünket kielemeztük, megpróbáljuk majd a legjobb taktikát alkalmazni.

Eredményeket nem borítékolhatok, de a hozzáállást igen – fogalmazott a kapitány.

Botka Endre bízott magában

A játékosokat a Ferencváros bekkje, Botka Endre képviselte. A kiváló védő hangsúlyozta, remek érzés, hogy ilyen hamar elkeltek a belépők a debreceni meccsre. – Hittem abban, hogy itt lehetek a keretben. Persze, nagyon nagy dolog, hogy itt lehetek. Elgondolkodtató időszak van mögöttem, de többet dolgoztam napról napra, ennek köszönhető, hogy beválogatott a kapitány.

Remélem, minél több találkozón fogunk jól teljesíteni, nem érzem, hogy nyomás lenne rajtunk. Bízom benne, hogy jó európa-bajnoki szereplést nyújthatunk.

A legnagyobb fegyverünk az egység. Miközben jöttünk Debrecenbe eszembe jutott, milyen hamar elkeltek a jegyek, nagy motivációt jelent nekünk – mondta.

A sajtótájékoztató előtt hagyományosan a csapatok a stadionban szoktak edzeni, de ezt a lehetőséget csak az izraeliek használták ki. A magyar labdarúgó-válogatott tagjai Telkiben tréningeztek a meccset megelőzően, a Nagyerdei Stadiont egy 15 perces séta alkalmával térképezték fel.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata: