Eljött végre a várva várt pillanat: 9 esztendő után a Nagyerdei Stadion ad otthont a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzésének. Marco Rossi legénysége Izrael legjobbjait látja vendégül az Európa-bajnokságot megelőző utolsó felkészülési találkozón. Mondhatni már a célegyenesben van a nemzeti tizenegy, hiszen 10-én már utazik a gárda Németországba, hogy aztán 15-én lejátssza első meccsét Svájc ellen. Talán épp az Embolóék elleni debütáló találkozónak szól az Abu Fani vezette izraeli barátságos találkozó, hiszen a keleti ország nemzeti válogatottja is gyorsan és dinamikusan futballozik, akárcsak csoportellenfelünk. Az sem elképzelhetetlen, hogy a debreceni meccsen pontosan ezért sokszor ketté fog szakadni a pálya, de ez is segítheti a felkészülést. Ennek apropóján a DVSC legendája, Dombi Tibor mondta el várakozásait a hajdúsági meccsről.

Dombi Tibor szerint fontos, hogy mindenki Eb-lázban égjen

Forrás: Napló-archív

Dombi Tibor szorít a magyaroknak

A DVSC legendája, Dombi Tibor elmondta, tiszta szívéből szorít a magyaroknak. A cívisvárosi ikon, aki egyebek mellett szerepelt korábban a válogatottban is, úgy fogalmazott, nagy megtiszteltetés ez a városnak, de nem az eredményt tartja a legfontosabbnak Izrael ellen. – Szuper lenne, ha megnyernénk a meccset, de amennyiben mondjuk iksz lesz, akkor sem leszek szomorú. Az elmúlt évtizedekben az volt a jellemző, hogy a tét nélküli meccseket megnyertük, majd élesben folyamatosan alul maradtunk. Az a fontos, hogy az Európa-bajnokságon legyünk sikeresek. Két okból is örültem a debreceni rendezésnek, egyrészt azért, mert jó látni, hogy így kapkodnak az emberek a jegyekért, másrészt annak, hogy a vidéki városok közül ismét a cívisváros kapta meg a jogot a válogatott meccsre. Szerintem az a legfontosabb, hogy mindenki úgy érezze magát a barátságos meccs után, hogy alig várják az Eb kezdetét – mondta a Loki korábbi játékosa, aki kiemelte: szeretné, ha továbbjutnánk a csoportból, de nem szabad túlzó elvárásokat támasztani a játékosok felé. Dombi Tibor azt is kifejtette, hogy fantasztikus lenne, ha minél több felkészülési találkozót rendeznének vidéken.