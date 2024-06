Tudták, hogy Debrecen nem csak felkészülési mérkőzésen szolgált már a magyar válogatott otthonaként? Pedig bizony, így volt, több mint négy évtizede. Szombaton Magyarország Izrael ellen felkészülési meccset játszik ugyan, de utánajártunk, milyen alkalmakkor járt még a magyar csapat a cívisvárosban, s kiderült, igen fontos pontokért is küzdöttek már a Nagyerdei Stadionban. Ráadásul, a Haon stábja meglátogatta azt az egykori labdarúgót, aki akkor a DVSC játékosaként bekerült a nemzeti csapat keretébe, és pályára is lépett az említett találkozón. Ez a személy nem más, mint Loki korábbi jobbhátvédje, Kiss János, aki részletesen mesélt arról a napról és pályafutásáról is. János és felesége hajdúböszörményi otthonukban fogadtak minket, és már beszélgetésünk elején elmerültünk a nosztalgiában…

Elmerültünk a nosztalgiában: visszanéztük annak a válogatott tétmeccsnek az összefoglalóját, amin Kiss János pályára lépett

Forrás: Czinege Melinda

Kiss János DVSC iránti elkötelezettsége több módon is kifizetődött

– 1962-ben kerültem az úttörő csapathoz, több barátommal együtt. Amikor Hajdúböszörménybe költöztünk, a régi szakiskola mellett volt egy gödör, és ahhoz közel egy futballpálya is, mi ott pallérozódtunk. Végigmentem a „létrán”, bekerültem az ifibe, majd 17 éves koromban a felnőtt csapat tagja lettem. Az elején csatárt szerettem volna játszatni, én is azt akartam, mert korábban sok gólt rúgtam, végül az edző hátra tett, és ott ragadtam jobbhátvédként – emlékezett vissza.

És hogy miként igazolt Debrecenbe? Répáczki András, a HTE korábbi kapusa Debrecenbe igazolt, és 1975 telén megkereste Jánost, hogy lenne-e kedve csatlakozni hozzájuk, mert abban az esetben szívesen megismerkedne vele a Loki elnöke és edzője. Természetesen igent mondott, és ’76 januárjában átigazolt a DVSC-hez.

Debrecenben töltötte karrierje meghatározó részét, mivel 275 mérkőzésen játszott, melyeken 7 gólt szerzett.

Köztük győztes találatot is, nevezetesen a HÓDGÉP Metripond SE ellen, idegenben. Nem csak gól fűződik azonban a nevéhez, hanem több sárga és egy piros lappal is büntették a bírók, az egyik esetet pedig el is mesélte:

Nem is én voltam a bűnös, hanem Szűcs Jani… Talán Törőcsik volt a szenvedő alany, akit sikerült felrúgni, de Szűcs Jani volt az elsődleges tettes. A bíró kicsit messze állt, takarásból láthatott, közel is álltunk egymáshoz Janival, így azt hitte, hogy én voltam

– mondta nevetve.