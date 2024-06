Egyébként bármilyen hihetetlennek tűnik, a cívisvárosi klubnak még Dél-Amerikában is több rajongója van, olykor Argentínából és Brazíliából is érkezik szurkolói levél a Nagyerdőre. Egy latin-amerikai légiós már érkezése a jövőben már csak abból a szempontból is jó lehetőség lehet a Lokomotív számára, hogy az onnan származó sportolók javát a közösségi médiában rengetegen követik – így a DVSC nevét akár Európán kívül is még többen megismerhetnék.