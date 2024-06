A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő csapatok szurkolóinak mérkőzéslátogatási motivációját vizsgálták a Gazdaságtudományi Kar kutatói. Azt akarták feltárni, miként növelhető a nézőszám a magyar stadionokban. Eredményeik alapján elmondható, más-más okok indítják a különböző klubok nézőit arra, hogy kilátogassanak a meccsekre – írta az egyetem honlapja.

Debreceni Egyetem: A debreceni drukkerek mindig jó hangulatot teremtenek a lelátón

Forrás: Napló-archív

Debreceni Egyetem: Miért járnak meccsre az emberek?

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Sportgazdasági és -menedzsment Intézetének kutatói évek óta vizsgálják a hazai futballmérkőzések látogatottságát. 2023-as kutatásukban arra a kérdésre keresték a választ, hogy miért nem járnak NB I-es futballmérkőzésekre az egyébként potenciális nézők. Az akkori tanulmányból kiderül, hogy a válaszadók több mint 40 százaléka soha nem volt labdarúgómeccsen. A korábbi kutatás folytatásában azt vizsgálták, hogy a különböző klubok szurkolói miért járnak meccsre. A labdarúgás központi szereplői a nézők, hiszen ha vannak a stadionokban nézők, és lelkesen szurkolnak a csapataiknak, az nemcsak a jegybevétel miatt fontos, hanem azért is, mert jelenlétükkel, az általuk keltett hangulattal emelik a sportszolgáltatás értékét. Ilyenkor a szponzorok is szívesen fektetnek be a sportba, hiszen a fogyasztóiknak szánt üzenetük így sok helyszíni és a televízió előtt ülő nézőhöz eljuthat. A közvetítő társaságok is azokat a mérkőzéseket közvetítik a legszívesebben, amelyek iránt nagy a helyszíni érdeklődés is. A nézőközönség a merch termékek legfőbb célcsoportja, vagyis a futballból származó bevételek kiindulópontja a helyszíni néző – ismertette Bácsné Bába Éva intézetigazgató, a GTK dékánhelyettese. A kutatásban résztvevő másik szakember, Balogh Renátó adjunktus elmondta: az utóbbi években azt tapasztalják, hogy nincsenek tele a stadionok, ez indította őket arra, hogy megvizsgálják, miért járnak a szurkolók meccsre, és hogyan lehetne még több nézőt kicsábítani a stadionokba.

Vizsgálatunk mérőeszközének az észak-amerikai környezetben, Kim és Trail által kidolgozott SMSC-t, vagyis a sportfogyasztók motivációs skáláját választottuk. Mivel mások a magyar társadalmi, kulturális viszonyok, a skálát a magyar viszonyokhoz adaptáltuk, és H-SMSC-nek neveztük el – részletezte a kutató. Vizsgálatuk során minden NB I-es együttest megkerestek, illetve azok közösségi média felületein fellelhető szurkolói csoportjait is. Sok klubtól kaptak segítséget, biztatták követőiket, hogy töltsék ki a Debreceni Egyetem kutatóinak kérdőívét. – Az is megesett, hogy egy-egy DVSC-meccsen bekéredzkedtünk a vendégszektorba, és kértük az ellenfél szurkolótáborának közreműködését.

Minden együttes szurkolóitól voltak válaszadóink, azonban három csapat esetében a kitöltők száma jóval elmaradt a többitől, így kilenc NB I-es egylet drukkereinek véleményét vizsgáltuk. Több, mint 1600 válaszadónk volt, akiknek a nyolcvan százaléka főként középkorú, illetve fiatal férfi, azaz igazán hitelesen képviselték a futballkövetők társadalmát. Hasonlóan átfogó vizsgálatra még 1995-ben került sor.

Érdekes eredménynek számít, hogy a mi mintánk alapján kiderült, a korábbiakhoz képest megváltozott a szurkolói bázis összetétele, eltolódott a magasabb végzettségűek irányába – adott betekintést Bácsné Bába Éva.