Bő 10 nap múlva, június 17-én a Loki megkezdi a felkészülést a 2024/25-ös idényre, írja a DVSC oldala. A csapat három hétig a pallagi edzőcentrumban tréningezik, alacsonyabb osztályú együttesek ellen felkészülési találkozókat is vív majd. Július 7-én veszi kezdetét a DVSC edzőtábora, amely egészen júlis 19-ig tart majd. Ismét Ausztria lesz a helyszín, ahol a tervek szerint 6 mérkőzést is játszik a Loki, mégpedig rangos ellenfelek ellen. A vetélytársak között szerepel az osztrák Rapid, a Linz, a Ried, illetve a szlovákiai Zsolna (Zilina) csapata is, tehát lesz arra lehetőség, hogy erős gárdák ellen élesítse magát a Vasutas a július végi bajnoki rajtra.

Nem bírt egymással a Rapid és a DVSC az EKL-selejtező első meccsén tavaly

Forrás: NS-archív

Ismerős ellenfelek a DVSC ausztriai edzőtáborában

Az egyik ilyen alacsonyabb osztályú ellenfél kiléte már ismert is, portálunk írta meg, hogy június 29-én az NB III. Északkeleti csoportjának második helyén végzett Cigánddal csap össze a DVSC. A borsodiak edzője a Loki legendás csatára, Igor Bogdanovics.

A labdarúgás fura fintora, hogy az eddig nyilvánosságra hozott ausztriai ellenfelek mindegyike ismerős lehet a DVSC szurkolói és futballistái számára. Az idei osztrák Bundesligában bronzérmet szerzett LASK Linnzel és a második ligában ezüstérmet szerzett SV Rieddel a tavaly nyári edzőtáborban, míg az első osztály negyedikjeként zárt Rapid Wiennel a nemzetközi kupában akadt össze a Loki.

A Riedet akkor Antonio Mance mesterhármasának és Brandon Domingues góljának köszönhetően 4–1-re verte a Loki, ám a linziekkel már nem bírt, 4–2-re az osztrákok győztek. Az a LASK az ősszel az Európa Liga főtáblájára küzdötte fel magát, ám mindössze 3 pontot szerezve az E csport negyedik helyén végzett a Liverpool, a Toulouse és a belga Union Saint-Gilloise mögött.

Érdekesség, hogy a LASK már most bejelentett két jelentős aláírást: első körben véglegesítették a korábbi ideiglenes vezetőedzőt, Darazs Thomast, akinek vezetésével többek között 5–0-ra verték a Rapidot, a RB Salzburgot pedig 3–1-re. A védelem megerősítésére pedig egy igazi sztár, a világbajnok, kétszeres Bajnokok Ligája-győztes, kilencszeres német bajnok Jerome Boatenget szerezték meg.