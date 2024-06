Van egy mondás miszerint: „félig tele, félig üres a pohár”. Ez a csapat a szezonjára is igaz?

Talán így is lehet mondani. Ellentétes érzéseink vannak, egyrészt szomorúak vagyunk, mert több célt tűztünk ki magunk elé, mint az 5. hely. Ismét európai kupameccseket szerettünk volna játszani. Egy pont hiányzott ahhoz, hogy közvetlenül a PAFC ellen játszhassunk az európai helyezésért. Sajnos nem jártunk sikerrel, és ezt mindenki sajnálja, valószínűleg ezért félig üres a poharunk. Viszont ha mindent reálisan, tárgyilagosan nézünk, akkor mégis reális az 5. hely. Egyesek szerint ez a valóság, van aki szerint ez a maximum ebben a pillanatban. Figyelembe véve a liga erősségét, a többi csapatot és klubot, a költségvetést, a működési körülményeket, a megtett lépéseinket, azt mondanám, hogy ez valóban így van. Egyetértek Makray Balázzsal, lehetett volna jobb is, de rosszabb is. Hangsúlyoznom kell, hogy edzőként ez az eredmény nem elégít ki, nagyobbak a csapat és az én ambícióim is, ebben senki ne kételkedjen, de az elért eredmény nem kudarc, és nem is látom annak. Ilyen körülmények között számomra minden, amit ebben a két évadban tettünk, a tiszteletet szolgálja. A DVSC-t a magyar futball élére konszolidáltuk, ami nem könnyű, hiszen kiesett a másodosztályba és két évvel később a tabella felső részében vagyunk a visszatérés után. A folyamat felfelé ível, és erre büszkék vagyunk, mert a Ferencvároson és talán Puskáson kívül egyetlen klub sem büszkélkedhet nagyobb stabilitással, de megcsináltuk, és ezért van félig tele a pohár.

Melyek voltak a fordulópontjai az idénynek?

Amit korábban mondtam, számomra nincs fordulópont. Sok jó meccsünk volt remek teljesítménnyel, volt néhány rosszul sikerült is persze. Amikor erről beszélek, nem csak az eredményekre értem ezt. A teljesítmény és az eredmény két külön dolog, ezek sokszor nincsenek párhuzamban egymással a futballban. Sokan azt mondják, hogy a statisztika nem fontos, csak a végeredmény, de meg kell említenem, hogy a Wyscout statisztikái alapján megérdemeltük volna a harmadik helyet. Az XG szerint a pontokat, amelyeket a csapatoknak meg kell szerezniük, a teljesítmény és az ellenfélhez viszonyított esélyeik alapján számítják ki. E statisztikák szerint a harmadiknak kellett volna lennünk. Még egyszer megismétlem, megértem, hogy sokan megjegyzik, ez lényegtelen, de az elemzés során ezt is figyelembe kell venni. Emiatt a szezon tele volt ingadozásokkal, de a Ferencvároson kívül melyik csapatban nincsenek ilyenek? A mi feladatunk az, hogy azon dolgozzunk, hogy stabilabbak legyünk. Az is hozzátartozik, hogy nálunk volt a legtöbb „fiatal perc” a bajnokságban. A tény, miszerint igazoltunk néhány új játékost, mint például Vajda Botond és Hamzat Ojediran és, hogy minden meccsen minimum 6 magyarral kezdtünk, ezekre büszkék vagyunk.