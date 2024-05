Az OB I./B hajrájában még öt-hat csapat is küzdött az aranyéremért, éppen ezért még többet ér számunkra a bajnoki cím. A csapatot olykor sérülések, betegségek is hátráltatták, a munka és az iskolai teendők miatt nem volt könnyű összehozni az edzéseket sem, de a mélypontról sikerült felállnunk. Le a kalappal a fiúk előtt, most végtelenül boldogok vagyunk.